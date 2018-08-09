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Yemen'de 29 çocuğu öldüren Suudi Arabistan: Meşru bir eylem

DÜNYA HABERLERİ  | 09.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüse Suudi Arabistan ve öncülüğündeki koalisyon tarafından düzenlenen saldırıda 29 çocuk öldü, 30'u çocuk 48 kişi yaralandı. Suudiler yaptıkları açıklamada saldırıyı savunarak "Meşru bir eylemdi" dedi.

Yemen'de 29 çocuğu öldüren Suudi Arabistan: Meşru bir eylem

Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 29 çocuk öldü, 30'u çocuk 48 kişi yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sada'nın kuzeyinde bulunan Dahyan kentindeki çarşıda, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırı sonrası 15 yaş altı 29 çocuğa ait ceset Yemen'deki ekibimiz tarafından desteklenen hastaneye ulaştı." denildi.

Açıklamada, hastaneye 30'u çocuk 48 yaralının da getirildiği belirtildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN AÇIKLAMA: MEŞRU BİR ASKERİ EYLEM

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre de koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, "Sada ilinin hedef alınması, meşru bir askeri eylem." ifadesini kullanarak, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek, eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.

"İNSANCIL TEAMÜLLERE UYGUN"

Bu eylemin, "uluslararası insancıl hukuka ve teamüllere uygun" olduğunu aktaran Maliki, koalisyon güçlerinin, "İran'a bağlı Husi militanların, çocukların savaşa seferber edilmesi ve savaş alanında bir araç olarak kullanılması gibi suç ve terör eylemleri" karşısında tüm tedbirleri alacağına dikkati çekmişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
arabistan oldu yahudistan.. ne bekliyordunuz ki..Zalimin zulmunden Muhafaza eylesin Rabbim tum gercek muslumanlari, munafiklarin cani cehenneme insallah...
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