Yemen'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'in Aden kentinde terörle mücadele kamplarına iki ayrı bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre, yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.