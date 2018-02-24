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Yemen'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

DÜNYA HABERLERİ  | 24.02.2018 21:50 | Son Güncelleme

Yemen'in Aden kentinde son dakika haberine göre, bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi

Yemen'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'in Aden kentinde terörle mücadele kamplarına iki ayrı bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İHA'nın haberine göre, yetkililer tarafından saldırıya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

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Yemen bomba saldırı

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