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Yemen'de çatışma: 36 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2018 04:43 | Son Güncelleme

Yemen'in Beyda kentinde çıkan çatışmalarda 36 Husi'nin öldüğü, 50'sinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemen'de çatışma: 36 ölü

Yemen ordusuna bağlı Basın Merkezi'nin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, El-Melacim ilçesine bağlı El-Beyyad Dağları'nda, Husilerle orduya bağlı güçler arasında çıkan çatışmalarda 36 Husi öldürüldü, 50'si ise yaralandı. Çatışmalarda ordu güçlerinin kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Hacce kentinde ise orduya bağlı ekiplerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Midi ve Hayran ilçelerinde son 3 ayda Husilerin yerleştirdiği 5 bin 151 mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Hükümet güçlerinin, Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı noktasında yer alan Beyda kentindeki ilerleyişi sürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Beyda çatışma Husi

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