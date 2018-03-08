HABER

Yemen'de patlama! 7 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.03.2018 07:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Yemen'in El-Hudeyde kentindeki bir evin yakınına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yemen'de patlama! 7 ölü

Tihame Tugayı Manevi Yönlendirme Birimi Başkanı Muhammed eş-Şelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, His ilçesine bağlı Vadi Nahle bölgesindeki bir evin yakınında infilak eden mayının 7 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğunu söyledi. Şelli, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Husileri ev ve tarım arazilerine mayın yerleştirerek hükümet güçlerinin ilerleyişini durdurmaya çalışmakla suçlayan Şelli, orduya bağlı mühendislik ekiplerinin, önceki gün hükümetin kontrolündeki bölgelere yerleştirilen mayınları bulmak için çalışma başlattığını ifade etti.
Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hudeyde'ye bağlı El-Huha ve His ilçeleri hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
Seksi model Dişi Nusret oldu!Seksi model Dişi Nusret oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yemen patlama el-hudeyde

En Çok Okunan Haberler

Son ankette ittifak detayı

Son ankette ittifak detayı

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor! İşte hava durumuna ait son bilgi

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Survivor 2018 19. bölüm fragmanı! Survivor'da Nihat Doğan ve Hakan Hatipoğlu kavgası

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

Türk dizilerinin yasaklanmasının ardından skandal iddialar!

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

İşte aldatmaya en yatkın meslekler

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

Erdoğan'dan fetva talimatı! Diyanet harekete geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'de kadınların yarısı çalışıyor

Türkiye'de kadınların yarısı çalışıyor

8 kişiyi öldürüp cesetlerini parçaladılar

8 kişiyi öldürüp cesetlerini parçaladılar

Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Türkiye'de kadın olmak hep mücadele etmek demek

Dünya Emekçi Kadınlar Günü: Türkiye'de kadın olmak hep mücadele etmek demek

Donald Trump'a 'porno yıldızı' şoku!

Donald Trump'a 'porno yıldızı' şoku!

Başkent Kadın Platformu: Hem Müslüman hem feminist kadınlarız

Başkent Kadın Platformu: Hem Müslüman hem feminist kadınlarız

Dünya Kadınlar Günü: Kadınların sorunlarını ne kadar biliyorsunuz?

Dünya Kadınlar Günü: Kadınların sorunlarını ne kadar biliyorsunuz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.