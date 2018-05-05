Yemen'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sokotra uyarısı

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra'da konuşlanması üzerine Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından görevlendirilen heyet bugün adaya ulaşmıştı.

BAE'YE AİT 5'İNCİ ASKERİ UÇAK SOKOTRA'YA İNDİ



Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Arap Yarımadası'nın güneyinde Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na 5'inci askeri uçağı gönderdiği bildirildi. Yemen Hükümeti'ne bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre, 4 askeri aracı taşıyan BAE'ye bağlı 5'inci askeri uçak, Yemen'e bağlı Sokotra Adası'na indi.

BAE ASKERLERİNİN SOKOTRA'DA KONUŞLANMASI



BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti. Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti. Aktivistler geçen mart ayında, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.

AA

