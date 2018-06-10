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Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 10.06.2018 03:12 | Son Güncelleme

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 2 ölü

Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cazan kentine düzenlenen füze saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalının koalisyon güçlerine dayandırdığı haberine göre Husilerin Cazan kentine düzenlediği füze saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti.

Haberde ayrıca "sivillerin güvenliğini tehdit eden kişilere karşı koalisyon güçlerinin vereceği cevabın ağır olacağı" ifade edildi.

arabistan

SIK SIK SALDIRI DÜZENLİYORLAR

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de meşru yönetime destek olmak amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine saldırılar düzenliyor.

AA

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