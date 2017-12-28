HABER

Yemen: S. Arabistan liderliğindeki koalisyonun saldırılarında 'bir günde 68 sivil öldü'

28.12.2017 21:56 | Son Güncelleme 2 saat önce

Birlemiş Milletler, Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği iki hava saldırısında bir gün içinde en az 68 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birlemiş Milletler (BM), Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği iki hava saldırısında bir gün içinde en az 68 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM'nin açıklamasına göre saldırılardan ilkinde, Taiz Eyaleti'ndeki kalabalık bir pazar yerindeki 54 kişi öldü.

İkinci saldırı ise Hudaydah Eyaleti'nde gerçekleştirildi. Bu saldırıda aynı aileden 14 kişi yaşaını yitirdi.

Koalisyon güçlerinin, Yemen'de hükümet yanlısı güçlerle Husi isyancılar arasındaki çatışmalara müdahale etmeye başladığı tarih olan Mart 2015'ten bu yana 8750'den fazla kişi öldü, 50 bin kişi yaralandı.

Çatışmalar ve koalisyon güçlerinin ablukası nedeniyle 20,7 milyon kişi insani yardıma muhtaç hale geldi.

Nisan ayından bu yana ülkedeki kolera salgını nedeniyle en az 2227 kişi hayatını kaybetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Taiz'deki saldırıda ölenlerin sekizinin çocuk olduğunu bildirdi.

Saldırıda altısı çocuk olmak üzere 32 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Koalisyon güçleri, saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Koalisyon güçleri bugüne kadar yaptığı açıklamalarda sivilleri bilinçli olarak hedef almadığında ısrarcı oldu.

Ancak insan hakları örgütleri ise saldırıların sık sık; pazar yeri, okul, hastane ve yerleşim yerlerini hedef aldığını belirtiyor.

Unicef: 2017, savaşın ortasındaki çocuklar için 'kabus yıldı'Husilerden Suudi Arabistan Kralı'nın resmi konutuna füze saldırısıSavaş, abluka, kolera ve açlığın pençesindeki YemenSuudi Arabistan: Mekke'yi hedef alan füzeyi düşürdük

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Meral Akşener: Tayyip beyin FETÖ'cülüğü yoktur

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'den yeni hamle

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

O Ses'de sunucu koltuğunu devrettiği isim belli oldu

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

RTÜK'te 'şortlu çocuk tahrik eder' tartışması

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Erdoğan'ın istediği ada Türkiye'ye verildi

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Yemen'de savaş bitmiyor! Suudi Arabistan koalisyonundan yoğun bombardıman!

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Almanya-Türkiye: Buzlar eriyor mu?

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Şaşırtıcı sayılarla 2017

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

Almanya 2018'e hükümetsiz giriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.