Yemen’de Bir Günde 68 Kişi Hava Saldırılarında Öldü

Birleşmiş Milletler, Yemen'de Suudiler'in öncülüğündeki hava saldırılarında bir günde 68 kişinin öldüğünü açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Salı günü, Taez vilayetinde sekizi çocuk, 54 sivilin, aynı gün; 14 kişinin de Kızıldeniz kıyısındaki Hüdeyda'daki hava saldırılarında öldüğünü söyledi.

İki hava saldırısındaki can kayıplarıyla, son 10 günde Yemen'de ölenlerin sayısı 100'ü geçti.

BM'den yapılan açıklamada, "Bu olaylar Suudi destekli koalisyon dahil tarafların insan hayatına değer vermediğini kanıtlamaktadır. Bu saçma savaş, ülkeyi sadece yıkıma götürmektedir ve halkına ölçülemez bir zarar vermektedir. Halk, tarafların beyhude operasyonları arasında cezalandırılmaktadır” denildi.

Yemen'de Suudi Arabistan destekli hükümet güçleriyle, İran destekli Husi isyancılar arasındaki çatışmalar üç yıldır sürüyor. Husiler'in 2014 sonunda başkent Sana'yı ele geçirmesi sonrası Devlet Başkanı Abdu Rabu Mansour Hadi, Suudi Arabistan'a kaçmıştı.

Suudi destekli koalisyonun hava saldırıları 2015 yılı Mart ayında başladı. Dünya Sağlık Örgütü, o günden bu yana çatışmalara bağlı 8 bin 700 can kaybı ve 50 bin yaralanma vakası yaşandığını belirtiyor.