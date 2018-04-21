Yemen'de Bir KızılHaç Görevlisi Öldürüldü

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen’in güneyinden bir çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Kızılhaç yetkilisi, “Bir meslektaşımız Taez şehrinde silahlı bir kişi tarafından öldürüldü” dedi.

Haber ajansı Associated Press’e bilgi veren polis, Lübnanlı Hanna Lahoud’un olduğu Kızılhaç aracına saldırganın ateş açtığını söyledi.

Araçta başkalarının olup olmadığı ya da zarar görüp görmedikleri bilinmiyor.

Yemen’de 2015’in Mart ayından bu yana hükümete destek veren Suudi Arabistan destekli koalisyon, isyancı Husiler’e hava saldırıları düzenliyor. Bu süreçte iki milyon Yemenli evlerinden oldu.

Dünyanın en büyük insani krizini yaşayan ülkede 22 milyondan fazla sivilin yardıma ihtiyacı var. Yardım kuruluşları, süren çatışmalar, çöken ekonomi ve sosyal hizmetlerin ortadan kalkması nedeniyle, ihtiyaçların hızla arttığı uyarısı yapıyor.