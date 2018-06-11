Yemen’de Çatışmalar Şiddetlendi

Bölgedeki yardım faaliyetlerini üyelerinin güvenliği sağlanıncaya kadar askıya alan uluslararası yardım grubu Sınır Tanımayan Doktorlar, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun kuzeydeki bir kolera tedavi merkezine saldırdığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde’ye yönelik saldırı ya da kuşatmanın yüzbinlerce sivili etkileyeceği uyarısı yaptı. Kentte ve civarında yaklaşık 600 bin kişi yaşıyor.

Tanıklar ve ismini vermek istemeyen yetkililere göre çatışmalar onlarca aileyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı.

Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri son haftalarda İran destekli Şii milisler karşısında batı kıyıları boyunca ilerleme sağladı. Hükümet güçleri Kızıl Deniz kıyısındaki Hudeyde limanına yaklaştıkça çatışmalar hız kazandı. Burası Yemen’e gıda ve ilaç girişi yapılan hayati bir kapı görevi görüyor.

Yemen’de 2015 yılı Mart ayından bu yana Suudi Arabistan destekli koalisyon ve Husi milisler arasında yaşanan çatışmalar iç savaş olarak değerlendiriliyor. Koalisyon sürgündeki lider Abdurabbu Mansur Hadi hükümetinin yeniden kurulması için çalışıyor.

Ülke kıtlığın eşiğinde

Ülkede üç yıl süren çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 3 milyon kişiyse yerlerinden oldu. Yemen’in alt yapısı ve sağlık sistemi savaştan büyük zarar gördü. Arap dünyasının en yoksul ülkesi savaş yüzünden kıtlığın eşiğine geldi.

BM, Yemen’deki durumu dünyanın en ciddi insani krizi olarak değerlendiriyor. 22 milyondan fazla kişi yardıma ihtiyaç duyuyor. Kötü beslenme, kolera ve diğer hastalıklar yıllar içinde binlerce kişinin ölümüne neden oldu.

