Yemen'de Gerilim Tırmanıyor

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Cuma gecesi Yemen’in başkentini vurdu. Saldırıda isyancı Husilerin iki lideri öldü. Husiler saldırıya bugün karşılık verdi.

Suudi Arabistan devlet televizyonu, Yemen’in başkenti Sana’ya yönelik hava saldırısında en az 50 kişinin öldüğünü, ölenler arasında iki Husi liderinin de olduğunu duyurdu. El Arabiya televizyonu ise Husilerin içişleri bakanlığı binasına yönelik bombardımanında en az 38 isyancının öldüğünü açıkladı.

Husiler ise misilleme olarak, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesine füze saldırısında bulundu. Saldırıda bir Suudi vatandaşının öldüğü açıklandı. Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesine 8 balistik füze fırlattığını söylerken, Suudi Arabistan atılan füzelerin 4'ünün havada imha edildiğini bildirdi.

Yemen’de 2015’in Mart ayından bu yana hükümete destek veren Suudi Arabistan destekli koalisyon, isyancı Husiler’e hava saldırıları düzenliyor. Bu süreçte iki milyon Yemenli evlerinden oldu.

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