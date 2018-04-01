Yemen'de Gıda Yardımına Yangın Darbesi

Yemen'de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na ait depoların bulunduğu tesiste yangın çıktı.

Kızıldeniz kıyısındaki Hüdeyda liman kentinde çıkan yangında, kuru gıda maddesi ve gaz yağı bulunan dört depo kullanılamaz hale geldi.

Yangının nedeni netlik kazanmadı. Ancak liman yetkilileri, elektrik üniteleri kısa devre olabileceğini aktardı.

Haber ajansı AFP’ye bilgi veren kaynaklar 50 ton gıda dışında depolarda sivillere yardım için verilen şiltelerin de kül olduğunu söyledi. Yemenli yetkililer, Birleşmiş Milletler’i soruşturmaya çağırdı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin desteklediği Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında çatışmaların üç yıldır sürdüğü ülkede, hayatta kalmaya çalışan siviller Hüdeyda limanı üzerinde getirilen yardımlara muhtaç.

2015’ten bu yana süren çatışmalarda en az 10 bin kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, ülke nüfusunun yüzde 75’ine yani 22 milyon insana yardım ulaştırmaya çalışıyor.