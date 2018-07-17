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Yemen’de İki Haftada Onlarca Sivil Hayatını Kaybetti

17.07.2018 18:12 | Son Güncelleme

Yemen’in batı kıyısında Suudi Arabistan liderliğindeki hükümet yanlısı koalisyon ve Şii isyancılar arasında iki haftadır yaşanan çatışmalarda en az 30 sivil hayatını kaybetti

Yemen’de İki Haftada Onlarca Sivil Hayatını Kaybetti

Yemen’in batı kıyısında Suudi Arabistan liderliğindeki hükümet yanlısı koalisyon ve Şii isyancılar arasında iki haftadır yaşanan çatışmalarda en az 30 sivil hayatını kaybetti. Tanıklara göre hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar da var.

Hükümet güçleri ülkenin batı kıyısında aralarında liman kenti Hudeyde’nin de bulunduğu isyancıların kontrolündeki bölgeleri devralmaya çalışıyor. Suudi liderliğindeki koalisyon Husiler olarak bilinen Şii isyancıları hava saldırılarıyla hedef alıyor.

Çatışmalar son iki hafta boyunca Hudeyde’nin güneyindeki el Tuhyta bölgesinde yoğunlaştı. Hudeyde limanı Yemen’in yardıma bağımlı halkının en önemli ikmal yolu konumunda. Koalisyon Haziran ayında kenti isyancıların elinden almak için operasyon başlatmıştı.

Sağlık ve güvenlik yetkililerine göre Temmuz ayının başından bu yana çatışma, hava saldırıları ve kara mayınları nedeniyle 30’dan fazla kişi öldü, 57 kişiyse yaralandı.

Husiler başkent Sana’nın kontrolünü Eylül 2014’te ele geçirmişti. Daha sonra güneydeki liman kenti Aden’e doğru ilerlemişlerdi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Mart 2015’ten itibaren Husilere karşı savaşmaya başladı. Koalisyonun amacı Birleşmiş Milletler’in desteklediği hükümetin iktidarını yeniden sağlamasına yardımcı olmak. Koalisyon sivillerin ölümüne, hastane ve Pazar yerlerinin yıkılmasına neden olan hava saldırılarından dolayı sık sık eleştiriliyor.

Husiler de kara mayınları kullanmaları, dini azınlıkları hedef almaları ve muhalifleri hapse atmalarıyla eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Üç yıldır süren iç savaş Yemen’ı kıtlıkla karşı karşıya bıraktı. 27 milyonluk ülke nüfusunun üçte ikisi dış yardıma bağımlı durumda. 8 milyondan fazla kişiyse açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya.

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