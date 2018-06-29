Yemen’de Yeniden Müzakere Umudu

Birleşmiş Milletler’in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen’de savaşan tarafların, iki yıl aradan sonra müzakerelere yeniden başlamak istediklerini doğruladığını bildirdi. Yemen’in batı kıyısında kilit önemdeki bir liman kendi üzerindeki çatışmaların şiddetlendiği bir zamanda bu açıklamanın yapılması dikkat çekti.

Martin Griffiths BM radyosuna yaptığı açıklamada, Husiler olarak bilinen Yemen’deki Şii isyancılar ve ülkenin uluslararası camia tarafından tanınan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonca desteklenen hükümetini en geç birkaç hafta içinde müzakere masasına getirmeyi planladığını söyledi.

Griffiths, BM Güvenlik Konseyi’nin gelecek hafta bir plan açıklaması ve Yemenliler’e sunmasını umduğunu belirtti.

Griffiths, Hodeyda’da bir toplu kıyım yaşanmasını önlemek için iki tarafla görüşmeler yapıyor.

Güneydeki kıyı kenti Aden’de Yemen Cumhurbaşkanı Abed Rabbo Mansur Hadi’yle görüşen Griffiths, Husiler’in baş müzakerecisi Muhammed Abdulselam’la da biraraya geldi. Griffiths, müzakerelerin başlaması konusunda gelecek birkaç günde Husiler’in tarafıyla daha fazla görüşme yapmayı beklediğini ifade etti.

Ay başında Suudilerin öncülüğündeki Yemenli güçler Hodeyda’yı geri almak için operasyon başlatmıştı. Kentteki havalimanı ve çevresinde yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle vaziyetin daha da kötüleşmesinden korkuluyor.

Yardım örgütleri, çatışmaların uzamasının ülkenin limanın kapanmasına ve milyonlarca kişinin açlığa mahkum olmasına yol açabileceği endişesini defalarca dile getiriyor.

