Yemen’deki Çatışmalarda 60’ın Üzerinde Ölü

Hedef, Yemen'in ikinci büyük limanı ve ülkeye yardımlar için kilit giriş noktası Hodeida'ya ulaşmak olarak açıklandı. BM, ülkede "dünyanın on yıllardır görmediği boyutta bir açlık krizinin” yaşandığı uyarısında bulunmuştu.

Bu ay içerisinde Khokha kentini ele geçiren hükümet askerleri ve koalisyon güçleri, Kızıl Deniz sahili boyunca ilerliyor.

Bir görgü tanığı, başkent Sana'nın dış mahallelerinde koalisyonun bir hava saldırısı sonucu aynı aileden kadın ve çocuklar dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Askeri ve tıbbi yetkililer, son çatışmalarda 12 hükümet askerinin de öldüğünü, 19'unun da yaralandığını kaydetti.

Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği habere göre, Suudi öncülüğündeki koalisyonun gece Hodeida limanının güneyindeki Hais'te düzenlediği hava operasyonlarında en az 18 İran destekli isyancı öldürüldü. Ajansa konuşan bir güvenlik yetkilisi, yakındaki Tahita'da da savaş helikopterinden yapılan bombardımanda 35 isyancının öldürüldüğünü söyledi.

Ancak koalisyon, başkent Sana'yı ve kuzey Yemen'in büyük kısmını kontrol eden Şuu Husiler'in güçlü direnişiyle karşılaştı.

Sana'da bugünkü hava operasyonunda Yemen'de 1960'larda öldürülen Mısırlı askerler için yapılan anıttaki bekçi evinin vurulduğu ifade edildi.

Olayın ardından ilk müdahale eden ekipten Mussaed el Himi, anıtın bekçisi ve eşiyle, 4 kızı ve bir başka akrabanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Himi, iki aile üyesinin de yaralandığını belirtti. İsyancılara ait medyada ise ölü sayısı 11 olarak verildi.

Suudi öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in uluslararası alanda kabul edilen Cumhurbaşkanı Abedrabbo Mansur Hadi hükümetini desteklemek için ülkedeki Husi isyancılarına karşı 2015 yılı Mart ayından bu yana hava operasyonları düzenliyor.

Çatışmalar ve hava operasyonları, Suudi hava savunma sistemlerinin İran destekli Husiler tarafından başkent Riyad'a atılan balistik füzeyi vurarak etkisiz hale getirdiği 19 Aralık'tan bu yana yoğunlaştı.

Koalisyonun yoksul ülkeye müdahalesinden bu yana 8 bin 750'nin üzerinde kişi yaşamını yitirirken, sadece bu sene 2 bini aşkın kişi koleradan öldü.

BM insan hakları ofisi, 6-16 Aralık günleri arasında Sana, Saada, Hodeida, Marib ve Taez vilayetlerindeki hava operasyonlarında 136 sivilin öldüğünü, 87'sinin de yaralandığını bildirdi.