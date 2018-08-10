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Yemen'deki hava saldırısında okul otobüsü vuruldu

10.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin hava saldırısında, piknikten dönen öğrencileri taşıyan okul otobüsü vuruldu.

Yemen'deki hava saldırısında okul otobüsü vuruldu

Saldırıda en az 29 çocuk hayatını kaybetti.Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki Sada'da düzenlenen hava saldırısı sonucu bir okul otobüsü vuruldu. Kızılhaç, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri tarafından düzenlenen bombardıman sonucu en az 29 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu. Alman haber ajansı dpa bombardımanda çoğu çocuk, 43 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kızılhaç, saldırı sonucu ölen çocukların birçoğunun 15 yaşın altında olduğunu açıkladı. 48 yaralıdan 30'unun da çocuk olduğu aktarıldı. Kızılhaç adına Twitter'dan yapılan paylaşımda "Uluslararası hukuk uyarınca savaş sırasında siviller korunmalı" ifadesine yer verildi.

Save the Children örgütü, saldırının piknikten dönen çocukları taşıyan otobüsün mola verdiği sırada gerçekleştiğini belirtti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü de Yemen'de üç yıldır süren savaşta en ağır bedeli sivillerin ödediğine dikkat çekti.

Hava saldırısını düzenleyen Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada otobüste Husi savaşçıların bulunduğu bilgisi üzerine operasyonun yapıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonun Çarşamba günü Husilerin elindeki Amran'dan Suudi Arabistan topraklarına düzenlenen füze saldırılarına cevap olarak düzenlendiği aktarıldı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun ay başında Hudeyde'de düzenlediği hava saldırısında da en az 55 kişi hayatını kaybetmişti.

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Söz konusu koalisyon, Şii Husiler ile Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi yönetim arasında çıkan iç savaşın ardından 2015 yılında kurulmuştu.

Yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de Mart 2015'ten beri devam eden iç savaşta şu ana kadar yaklaşık 10 bin insanın hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı tahmin ediliyor.

DW,rtr,AFP/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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