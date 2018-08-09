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Yemen’deki Hava Saldırısının Kurbanı Çocuklar Oldu

09.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişi öldü, ölenler arasında otobüsle seyahat eden çocuklar da var. Koalisyon, Husiler’i çocukları canlı kalkan olarak kullanmakla da suçladı

Yemen’deki Hava Saldırısının Kurbanı Çocuklar Oldu

Uluslararası Kızılhaç ve Yemenli yetkililerin verdiği bilgiye göre Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişi öldü. Ölenler arasında Yemen’in Saada vilayetinde otobüsle seyahat eden çocuklar da var.

Yemen’in bazı bölgelerini İran destekli Husi milislerden temizlemek için savaşan koalisyon, yaptığı açıklamada hava saldırılarının Suudi Arabistan’ın güneyindeki Cizan kentini vuran füze rampalarını hedef aldığını kaydetti.

Koalisyon, Husiler’i çocukları canlı kalkan olarak kullanmakla da suçladı.

Husi sözcülerinden Muhammed Abdül Selam, saldırının ardından yaptığı açıklamada saldırının kent yakınındaki kalabalık bir bölgeyi hedef aldığını ve koalisyonun sivillerin canını hiçe saydığını belirtti.

Uluslararası Kızılhaç yetkililerine göre otobüsle seyahat eden bir grup çocuk saldırıya hedef oldu. Bölgedeki hastaneler yaralı ve ölülerle doldu.

Saada vilayeti Sağlık Bakanlığı yetkilisi Abdul Ghani Nayeb, ölü sayısının 43 yaralı sayısının ise 61 olduğunu belirtti.

Kızılhaç Yemen Heyeti Başkanı Johannes Bruwer ise Twitter’dan yaptığı açıklamada “Onlarca kişi öldü, daha fazlası yaralandı. Bunların çoğu on yaşının altında” ifadelerini kullandı.

Yemen’in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırı yakınındaki bölgede kaç hava saldırısının düzenlendiği ya da kaç çocuğun öldüğüyse tam olarak bilinmiyor.

Husiler 2014’te Yemen’in başkenti Sana dahil nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde kontrol sağlamış ve uluslararası alanda tanınan hükümeti sürgüne göndermişti. Suudi Arabistan ve Sünni Müslüman ülkelerden oluşan koalisyon 2015’ten bu yana Yemen’deki savaşa dahil oldu.

Amerika ve diğer batılı ülkeler koalisyona silah ve istihbarat sağlıyor. İnsan hakları örgütleriyse hastane, okul ve pazar yerlerine düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koalisyonun hava saldırılarını eleştiriyor.

Yemen savaşında şu ana kadar 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sanılıyor. 2 milyondan fazla kişi çatışmalar yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre savaş ülkeyi kıtlığın eşiğine getirdi.

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