Yemen’deki İsyancılardan Riyad’a Füze Saldırısı

Suudi koalisyonu sözcüsü Turki el-Malki, Riyad üzerinde hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi düşürdüğünü, daha önce de güneydeki Cizan bölgesi iki füzenin havada vurulduğunu bildirdi.

Suudi güçleri, başkent Sana dahil Yemen’in kuzeyinin büyük kısmını ele geçiren isyancılara karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun operasyon başlattığı Mart 2015’ten bu yana birçok kez Husiler’in fırlattığı füzeleri etkisiz hale getirdi.

Husiler geçen ay da Suudi Arabistan’a balistik füzeler fırlatmış, Riyad’da bir füzenin parçaları bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Koalisyonun Yemen’de operasyonlar başlattığı tarihten bu yana Yemenli isyancıların roket saldırılarında Suudi Arabistan’ın farklı kesimlerinde can kayıpları yaşanmıştı, ancak Riyad’da ilk kez oldu.

Yemen’deki savaşta 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirirken, 3 milyon kişi de yerlerinden oldu.

ABD de koalisyona lojistik destek sağladı.

BM, Batılı ülkeler ve Suudi Arabistan, İran’ın Husiler’e Riyad’a erişebilecek uzun menzilli füzeler tedarik ettiğini belirtirken, İran ise isyancıları silahlandırdığı suçlamalarını reddediyor.

