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Yemen’deki İsyancılardan Riyad’a Füze Saldırısı

09.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

Suudi ordusu, hava savunma sistemlerinin Riyad ve güneydeki Cizan kenti semalarında füzeleri havada vurarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Yemen’deki İsyancılardan Riyad’a Füze Saldırısı

Yemen’deki Şii isyancı grubu Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a balistik füzeler fırlattı. Suudi ordusu, hava savunma sistemlerinin Riyad ve güneydeki Cizan kenti semalarında füzeleri havada vurduğunu açıkladı.

İran destekli isyancıların sınır ötesi saldırısı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından ülkesini çekme kararını açıklamasının ardından bölgesel gerilimlerin arttığı bir zamana denk geldi.

Suudi güçleri, başkent Sana dahil Yemen’in kuzeyinin büyük kısmını ele geçiren isyancılara karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun operasyon başlattığı Mart 2015’ten bu yana birçok kez Husiler’in fırlattığı füzeleri etkisiz hale getirdi.

Suudi koalisyonu sözcüsü Turki el-Malki, Riyad üzerinde hava savunma sistemlerinin bir balistik füzeyi düşürdüğünü, daha önce de güneydeki Cizan bölgesi iki füzenin havada vurulduğunu bildirdi.

İsyancıların yönetimindeki El Masirah televizyonuysa, füzelerin Riyad’daki hedeflerini “tam hedeften” vurduğunu öne sürdü.

Husiler geçen ay da Suudi Arabistan’a balistik füzeler fırlatmış, Riyad’da bir füzenin parçaları bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Koalisyonun Yemen’de operasyonlar başlattığı tarihten bu yana Yemenli isyancıların roket saldırılarında Suudi Arabistan’ın farklı kesimlerinde can kayıpları yaşanmıştı, ancak Riyad’da ilk kez oldu.

Yemen’deki savaşta 10 binin üzerinde sivil yaşamını yitirirken, 3 milyon kişi de yerlerinden oldu.

ABD de koalisyona lojistik destek sağladı.

BM, Batılı ülkeler ve Suudi Arabistan, İran’ın Husiler’e Riyad’a erişebilecek uzun menzilli füzeler tedarik ettiğini belirtirken, İran ise isyancıları silahlandırdığı suçlamalarını reddediyor.

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