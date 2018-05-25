Yemen’e giden Türk gemisine roketli saldırı sonrasında ABD’den ilk açıklama

Beyaz Saray, Yemen’e buğday taşıyan bir Türk yük gemisine Husi milislerinin roketli saldırı düzenlendiğini, durumun alarm verici olduğunu bildirdi.
Beyaz Saray, Husi milislerini BM Özel Temsilcisi’yle “anlamlı” bir diyalog sürecine girmeleri için de uyardı.
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