Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin Yemen'e hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Görgü tanıkları ve yetkililer en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Ülkenin batısındaki Taiz vilayetinde bir Pazar yerinin hedef alındığı saldırıda ölenler arasında çocukların da bulunduğu, en az 30 kişinin de yaralandığı gelen haberler arasında.

Haber ajansı Associated Press'e bilgi veren görgü tanıkları ve yetkililer, misillemeden korktukları için isimlerini vermedi. Koalisyondan ise henüz bir açıklama yapılmış değil.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Suudi liderliğindeki koalisyonu sivillerin olduğu pazar yeri, hastane ve yerleşim yerlerini hedef almakla suçluyor. Yemen'deki iç savaşta en az 10 bin sivilin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor, ülkede kıtlık da kapıda.