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Yemen’e Uluslararası Mali Yardım

28.05.2018 16:56 | Son Güncelleme

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler, Yemen’deki açlık felaketinden etkilenenlere mali yardım yolluyor. BM verilerine göre ülkede 22 milyon 200 bin kişi yardıma muhtaç durumda

Yemen’e Uluslararası Mali Yardım

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler, Yemen’deki açlık felaketinden etkilenenlere mali yardım yolluyor. Bu kapsamda BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 1,5 milyon dolarlık yardımda bulundu.

Bu yardım, 200 milyon dolarlık yardım paketinin ilk kısmı. Yemen’de dört yıldır devam eden savaşta 10 binden fazla kişi öldü, 3 milyonu aşkın kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

BM verilerine göre 22 milyon 200 bin kişinin yardıma muhtaç yaşadığı Yemen, dünyanın en kötü insani felaketinin yaşandığı ülke.

UNICEF yetkilileri, aile başına 30 dolarlık yardımın yaklaşık 9 milyon kişiye ulaştırıldığını, bu şekilde ailelerin gıda ve ilaç alabildiklerini söylüyor. Ağustos ayına kadar bir kez daha ödeme yapılacak. Daha önce de 30 dolarlık yardım dağıtılmıştı.

Yemen’de, 2015 yılı Mart ayından bu yana iç savaş var. İran'ın desteklediği Husi milisleri, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki koalisyona karşı, halen başkent dahil ülkenin kuzeyindeki birçok noktayı elinde tutuyor.

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