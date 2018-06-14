‘Yemen’in Hudeyde Limanı Saldırıya Rağmen Açık'

Norveç Mülteci Konseyi, Yemen’in Hudeyde kentindeki limanın Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun askeri operasyonuna rağmen açık olduğunu bildirdi.
BM de limanın tamamen işler durumda olduğu yönünde açıklama yapmıştı.
Konsey vilayet sakinlerinin kıyı kesimlerde ve güneydeki yollarda hava saldırıları olduğunu doğruladığını duyurdu ancak Hudeyde kentinin kendisine doğrudan saldırı yapılmadığını belirtti.
Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon Çarşamba günü İran destekli Husi milislerine yönelik saldırı başlatmıştı.
Saldırıda Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dört askerinin öldüğü BAE’nin BM’deki büyükelçisi tarafından doğrulandı.
Askerlerin ölümüyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Büyükelçi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun uluslararası yardım kuruluşlarının insani kriz kaygılarına rağmen operasyona devam edeceklerini söyledi. Hudeyde limanı Yemen’e gıda girişi yapılan ana liman.
Hükümete ait SABA haber ajansı koalisyon destekli hükümet güçlerinin Hudeyde’nin güneyinde havaalanına 20 kilometre mesafedeki Nakhilia kasabasını ele geçirdiğini duyurdu.
Kent sakinleri çatışmaların Hudeyde’nin güneyindeki havaalanına yaklaştığını aktardı.
Yemen’deki iç savaşta 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi yerlerinden oldu ve ülkede kolera salgını başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırıları çok sayıda sivilin ölümüne ve alt yapının ciddi zarar görmesine neden oldu. Öte yandan BM ve batı ülkeleri İran’ın Husilere silah sağladığını,
Husiler’in İran’dan aldıkları füzelerle Suudi Arabistan’a saldırdığını öne sürüyor.
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