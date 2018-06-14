‘Yemen’in Hudeyde Limanı Saldırıya Rağmen Açık'

Büyükelçi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun uluslararası yardım kuruluşlarının insani kriz kaygılarına rağmen operasyona devam edeceklerini söyledi. Hudeyde limanı Yemen’e gıda girişi yapılan ana liman.

Konsey vilayet sakinlerinin kıyı kesimlerde ve güneydeki yollarda hava saldırıları olduğunu doğruladığını duyurdu ancak Hudeyde kentinin kendisine doğrudan saldırı yapılmadığını belirtti.

Kent sakinleri çatışmaların Hudeyde’nin güneyindeki havaalanına yaklaştığını aktardı.

Yemen’deki iç savaşta 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi yerlerinden oldu ve ülkede kolera salgını başladı. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırıları çok sayıda sivilin ölümüne ve alt yapının ciddi zarar görmesine neden oldu. Öte yandan BM ve batı ülkeleri İran’ın Husilere silah sağladığını,

Husiler’in İran’dan aldıkları füzelerle Suudi Arabistan’a saldırdığını öne sürüyor.

