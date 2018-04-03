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‘Yemenli İsyancılar Kızıl Deniz’de Petrol Tankerine Saldırdı’

03.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

İsyancılara karşı savaşan Suudi öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Turki el Malki, saldırının Yemen’de Husiler’in denetimindeki Hodeida limanının batısında uluslararası sularda düzenlendiğini belirtti

‘Yemenli İsyancılar Kızıl Deniz’de Petrol Tankerine Saldırdı’

Yemen’deki Husi isyancıların, Kızıl Deniz’de bir Suudi petrol tankerine saldırdığı, olayda geminin “hafif hasar” gördüğü bildirildi.

İsyancılara karşı savaşan Suudi öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Albay Turki el Malki, saldırının Yemen’de Husiler’in denetimindeki Hodeida limanının batısında uluslararası sularda düzenlendiğini belirtti.

Koalisyon, koalisyona üye bir ülkeye ait bir donanma gemisinin olaya hızla müdahale ettiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

El Malki, koalisyona ait geminin petrol tankerine eşlik ettiğini kaydetti.

Sözcü, olayı, Körfez’den Avrupa’ya petrol, ayrıca Asya’dan Avrupa’da ürünlerin sevkiyatında kullanılan kritik önemdeki Bab el Mandeb boğazına giren gemileri tehdit eden bir “terör saldırısı” olarak tanımladı.

Saldırı, Suudi öncülüğündeki koalisyonun hava harekatında Hodeida yakınlarında en az 14 kişinin hayatını kaybetmesinden bir gün sonra düzenlendi.

Koalisyonun hava herakatı El Hami kentinde yerlerinden olanlara barınak sağlayan bir binayı vurmuştu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Velid el Emmad, ölenler arasında en az 8 kadın ve 5 kız çocuğunun bulunduğunu açıklamıştı.

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