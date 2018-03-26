HABER

Yemenli isyancılardan Riyad'a füze saldırısı: En az 1 ölü

26.03.2018 03:44 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Yemenli isyancılar tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yemenli isyancılardan Riyad'a füze saldırısı: En az 1 ölü

Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyon, Pazar gecesi, üçü başkent Riyad'ı hedef alan toplam 7 füzenin havada imha edildiğini açıkladı.

Yemenli isyancılar tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suudi devlet televizyonu Al-Akhbariya'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma güçlerimiz, krallığı hedef alan 7 füzeyi başarılı bir şekilde imha etmiştir" şeklinde konuştu.

Füze saldırısı ile ilgili sosyal medyada yer alan görüntülerde ise havadaki patlamalara ek olarak yerde de patlamalar yaşandığı görülüyor.

İmha edilen füze parçalarının yere düşmesi ile gerçekleşen bu patlamalardan birinde 1 Mısır vatandaşının öldüğü, 2 Mısırlının da yaralandığı bildirildi.

Saldırı 'savaşın' yıldönümünde gerçekleşti

Yemen'deki isyancı Şii Husiler, saldırıyla ilgili olarak Riyad uluslararası havalimanının hedef alındığını açıkladı.

Füze saldırısı Suudi Arabistan önderliğindeki askeri koalisyonun Yemen iç savaşına müdahalesinin 3'ncü yıldönümünde gerçekleşti.

Şii Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a daha önce de balistik füze saldırısı düzenlemiş, El Yamama Kraliyet Sarayı da hedef alınmıştı.

Suudi Arabistan, saldırılarda kullanılan Burkan 2-H füzelerinin İran tarafından geliştirildiğini ve 2015'ten bu yana Yemen hükümetine karşı savaşan Husilere verildiğini öne sürüyor.

Husilerin füze menzili

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

İlginizi Çekebilir

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.