Yemin töreninin yıldönümü: Trump'ın bir yıllık karnesi nasıl?

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Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından tam bir yıl geçti.

Trump'ın başkanlığının ilk yılını grafiklerle inceledik.

Trump'ın bir yıllık karnesi selefleriyle kıyaslandığında oldukça şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı.

BBCTrump'a anketlerde destek ne düzeyde?Donald Trump modern çağın en sevilmeyen başkanlarından biri.

Gallup araştırma şirketine göre rump'a destek yüzde 39 civarında.

Bu seçilmiş bir başkanın birinci döneminde kayıtlara geçen en düşük oran. Clinton'a desteğin en çok düştüğü dönemde bu oran yüzde 49 idi.

BBCWatergate Skandalı'ndan sonra selefi Richard Nixon'u özel afla affetmesinin ardından bile ABD Başkanı Gerald Ford'a destek oranı yüzde 40'ların üstündeydi.

Trump 20 Ocak'ta görevine başladıktan sonra yeni göreve başlayan başkanlar arasında en düşük desteğe sahipti. Trump seçimleri de güçlü bir farkla kazanmadığı için desteğin düşük olması şaşırtıcı değil.

Trump'ın ana seçmeni yani üniversite mezunu olmayan beyaz erkekler ve taşralı ABD'liler arasında desteğin azalması Beyaz Saray'da alarm zillerinin çalmasına neden olabilir geçirebilir.