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Yeneroğlu: Alman hükümeti taraflı davranıyor

12.05.2018 14:19 | Son Güncelleme

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Alman hükümetini 24 Haziran seçimleri öncesi Türkiye’deki muhalefet partilerinin "tarafını tutmakla" suçladı.

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde Almanya’yı taraflı olmakla suçladı. Yeneroğlu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, erken seçimler öncesinde Almanya’daki kampanya yasağının “açık bir şekilde sadece AK Parti için” geçerli olduğunu söyledi. Yeneroğlu, “Böylelikle Alman hükümeti yabancı bir devletin seçim kampanyasında taraf oluyor” dedi.

Yeneroğlu, Almanya’da AKP'nin seçim etkinliklerinin yasaklanmasına rağmen, muhalefetin düzenlediği toplantılara göz yumulduğunu ifade etti. dpa’nın haberine göre, AKP tarafından bu konuda hazırlanan bir listede, muhalefetteki CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Nisan ve Mayıs aylarında Almanya’da toplam dokuz toplantı düzenlediği bilgisi yer aldı. Almanya’nın Köln, Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Saarbrücken kentlerindeki bu toplantılara Türkiye'den milletvekillerinin de davetli olduğu belirtildi.

AKP milletvekili Yeneroğlu, "muhalefet partilerinin Türkiye'den milletvekilleri ile düzenlediği bu toplantıların Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti tarafından desteklendiğini” söyledi. Almanya’nın seçim etkinliklerini yasaklamasını "utanç verici” olarak nitelendiren Yeneroğlu, "izlenen taraflı tutumun ise adeta bir skandal” olduğunu dile getirdi.

Seçim kampanyası rahatsızlığı

Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak erken seçimler öncesinde Türk hükümet temsilcileri ve siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesi ihtimali Almanya’da rahatsızlık yaratmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Nisan ayı sonunda yaptığı açıklamada, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan düzenlemeyi hatırlatarak, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtmişti.

Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da bu yasağın sadece hükümet temsilcilerini değil, muhalefetten milletvekillerini de kapsadığına dikkat çekmişti.

Yabancı siyasetçilere kampanya yasağı

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk hükümet temsilcilerinin Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal kararlarını "Nazi uygulamalarına” benzetmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen yıl Temmuz ayında Hamburg'da yapılan G20 zirvesi sırasında Almanya'daki Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapmak istemesi de Alman hükümetinde rahatsızlık yaratmıştı.

Alman hükümeti geçen yıl Haziran ayının sonunda, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yabancı siyasetçilerin, ülkelerindeki seçimlerin üç ay öncesinden itibaren Almanya'da seçim kampanyası yürütmelerini yasaklayan bir yasal düzenleme getirmişti.

dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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