Yeneroğlu: Alman hükümeti taraflı davranıyor

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de 24 Haziran’da yapılacak seçimler öncesinde Almanya’yı taraflı olmakla suçladı. Yeneroğlu, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada, erken seçimler öncesinde Almanya’daki kampanya yasağının “açık bir şekilde sadece AK Parti için” geçerli olduğunu söyledi. Yeneroğlu, “Böylelikle Alman hükümeti yabancı bir devletin seçim kampanyasında taraf oluyor” dedi.

Yeneroğlu, Almanya’da AKP'nin seçim etkinliklerinin yasaklanmasına rağmen, muhalefetin düzenlediği toplantılara göz yumulduğunu ifade etti. dpa’nın haberine göre, AKP tarafından bu konuda hazırlanan bir listede, muhalefetteki CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Nisan ve Mayıs aylarında Almanya’da toplam dokuz toplantı düzenlediği bilgisi yer aldı. Almanya’nın Köln, Stuttgart, Münih, Frankfurt ve Saarbrücken kentlerindeki bu toplantılara Türkiye'den milletvekillerinin de davetli olduğu belirtildi.

AKP milletvekili Yeneroğlu, "muhalefet partilerinin Türkiye'den milletvekilleri ile düzenlediği bu toplantıların Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) yanı sıra Yeşiller ve Sol Parti tarafından desteklendiğini” söyledi. Almanya’nın seçim etkinliklerini yasaklamasını "utanç verici” olarak nitelendiren Yeneroğlu, "izlenen taraflı tutumun ise adeta bir skandal” olduğunu dile getirdi.