HABER

Yeni Bakan Pompeo İlk Resmi Ziyaretinde Eski Konuları Gündeme Getirdi

27.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

ABD’nin yeni dışişleri bakanı Mike Pompeo, ayağının tozuyla Brüksel’deki NATO toplantısına katıldı ve Trump’ın İran nükleer anlaşmasına ve NATO üyelerinin bütçeye katkıları konusundaki itirazlarını yineledi

Yeni Bakan Pompeo İlk Resmi Ziyaretinde Eski Konuları Gündeme Getirdi

ABD’nin yeni dışişleri bakanı olarak görevine başlayan eski CIA Başkanı Mike Pompeo, ayağının tozuyla Brüksel’deki NATO toplantısına katıldı. Pompeo’nun dışişleri bakanları toplantısına gidişi Avrupalı müttefikleri tarafından güçlü bir destek olarak değerlendirildi.

Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde Pompeo’nun Rusya konusundaki sert tutumuyla selefi Rex Tillerson’dan daha fazla etki yarattığı belirtiliyor. Ancak Pompeo’nun, daha önce NATO’yu köhne olarak niteleyen Trump’ın savunma harcamalarını arttırma talebini de desteklediği biliniyor.

Görüşmeler sonrası baz-sın toplantısında konuşan Mike Pompeo, İran’la 2015’te varılan ve Trump’ın çekilmek istediği nükleer anlaşmayla ilgili vaatte bulunmaktan kaçındı. Pompeo, “Ortada bir karar yok, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Temel değişiklikler yokken, hataları düzeltilmiyorken Başkan Trump’ın bu anlaşmaya bağlı kalması olasılık dışı” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Brüksel’de NATO’nun savunma harcamaları konusunda müttefiklere baskıyı sürdürdü. İttifak üyesi ülkelerin gayrı safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmaları gereken şartı hatırlatan Pompeo, bu meselenin 11-12 Temmuz’da Trump’ın da katılacağı zirvenin önemli noktalarından biri olacağını kaydetti.

Mike Pompeo, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın yüzde 2 harcama hedefine ulaşmak için yeterince çaba göstermediğini de savundu. Almanya savunma bütçesini arttırmayı sürdürüyor ancak varılacak oran gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak görünüyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı! Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Güney Kore'de tarihi buluşmaGüney Kore'de tarihi buluşma
AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyorAK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı

ABD Başkanı Trump'tan 'savaş' mesajı

Alman polisinden 1 Mayıs için PKK uyarısı!

Alman polisinden 1 Mayıs için PKK uyarısı!

Çin'de okulda bıçaklı katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çin'de okulda bıçaklı katliam! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ülke şokta! Okulda saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

Soyağacını merak eden akrabası 30 yıldır kaçan seri katili ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.