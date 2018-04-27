Yeni Bakan Pompeo İlk Resmi Ziyaretinde Eski Konuları Gündeme Getirdi

ABD’nin yeni dışişleri bakanı olarak görevine başlayan eski CIA Başkanı Mike Pompeo, ayağının tozuyla Brüksel’deki NATO toplantısına katıldı. Pompeo’nun dışişleri bakanları toplantısına gidişi Avrupalı müttefikleri tarafından güçlü bir destek olarak değerlendirildi.
Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde Pompeo’nun Rusya konusundaki sert tutumuyla selefi Rex Tillerson’dan daha fazla etki yarattığı belirtiliyor. Ancak Pompeo’nun, daha önce NATO’yu köhne olarak niteleyen Trump’ın savunma harcamalarını arttırma talebini de desteklediği biliniyor.
Görüşmeler sonrası baz-sın toplantısında konuşan Mike Pompeo, İran’la 2015’te varılan ve Trump’ın çekilmek istediği nükleer anlaşmayla ilgili vaatte bulunmaktan kaçındı. Pompeo, “Ortada bir karar yok, ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Temel değişiklikler yokken, hataları düzeltilmiyorken Başkan Trump’ın bu anlaşmaya bağlı kalması olasılık dışı” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı, Brüksel’de NATO’nun savunma harcamaları konusunda müttefiklere baskıyı sürdürdü. İttifak üyesi ülkelerin gayrı safi yurtiçi hasılalarının yüzde 2’sini savunma harcamalarına ayırmaları gereken şartı hatırlatan Pompeo, bu meselenin 11-12 Temmuz’da Trump’ın da katılacağı zirvenin önemli noktalarından biri olacağını kaydetti.
Mike Pompeo, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın yüzde 2 harcama hedefine ulaşmak için yeterince çaba göstermediğini de savundu. Almanya savunma bütçesini arttırmayı sürdürüyor ancak varılacak oran gelecek yıl için yüzde 1,3 olarak görünüyor.
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