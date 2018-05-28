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Yeni bir DEAŞ mı doğuyor? Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesinde DEAŞ'le bağlantılı yeni terör örgütlerinin ortaya çıktığını iddia etti.

Yeni bir DEAŞ mı doğuyor? Rusya'dan gündemi sarsacak iddia!

ABD'nin kontrolündeki El Tanf'ta DEAŞ'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını öner süren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bunun Washington ile Moskova arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu ifade etti.

Lavrov, ABD'nin El Tanf'tan güçlerini çekeceği yönündeki iddialara karşılık da, "Umarız bu gerçekte de olur" ifadesini kullandı.

Moskova'da basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın bölgede terör örgütü oluşumuna dair ABD'yi birçok kez uyardığını belirtti. "Bu durum, Suriye'nin güneyinde gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalarla bağdaşmıyor" diyen Lavrov, bu alanda diplomatlar ve askeri yetkililer düzeyinde temasların sürdüğünü kaydetti.

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El Taft'taki Rukban göçmen kampında da terör örgütü oluşumları ile karşılaştıklarını ifade eden Lavrov, ABD'nin bölgedeki varlığının askeri açıdan hiçbir mantığı olmadığını vurguladı.

"SURİYE'NİN GÜNEYİNDE SADECE REJİM ORDUSU OLMALI"

Suriye'nin güneyinde İsrail ve diğer güçlerin varlığına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, "Bölgede Suriye ordusu güçleri dışındaki tüm güçler çekilmeli. Suriye'nin İsrail sınırında sadece Suriye ordusu güçleri olmalı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Lavrov DEAŞ el tanf

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