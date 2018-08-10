Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Yeni Ekonomi Modeli'ni açıkladı.

Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni sistemle birlikte geliştirilen yeni modelin hedefinin sürdürülebilir büyüme olduğunu belirtti.

Albayrak yeni yaklaşımın prensiplerini tüm piyasa paydaşlarıyla daha etkin iletişim ve güvenin sağlanması, para politikalarının bağımsızlığı ve bütçenin yeniden dengeye oturtulması olarak sıraladı. Albayrak, "İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edecek" dedi.

Modelde neler yer alıyor?

Albayrak, açıklamasında yeni modeli "3+1 sacayağı olan bir yaklaşım" olarak tanımladı. Albayrak açıklamasına göre bu model şöyle:

1. Ekonomik Dengelenme: Tüketim kaynaklı büyümenin yerine sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda atılacak adımların 2019'da tamamlanması öngörülüyor.