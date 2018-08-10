Yeni Ekonomi Modeli: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı yaklaşım nedir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün düzenlediği basın toplantısıyla Yeni Ekonomi Modeli'ni açıkladı.
Berat Albayrak, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında yeni sistemle birlikte geliştirilen yeni modelin hedefinin sürdürülebilir büyüme olduğunu belirtti.
Albayrak yeni yaklaşımın prensiplerini tüm piyasa paydaşlarıyla daha etkin iletişim ve güvenin sağlanması, para politikalarının bağımsızlığı ve bütçenin yeniden dengeye oturtulması olarak sıraladı. Albayrak, "İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edecek" dedi.
Albayrak, açıklamasında yeni modeli "3+1 sacayağı olan bir yaklaşım" olarak tanımladı. Albayrak açıklamasına göre bu model şöyle:
1. Ekonomik Dengelenme: Tüketim kaynaklı büyümenin yerine sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması hedefleniyor. Bu kapsamda atılacak adımların 2019'da tamamlanması öngörülüyor.
2. İstikrarlı Büyüme: Stratejik büyüme alanlarının tespit edilmesi ve bu alanlarda adımlarda atılması planlanıyor. Ayrıca belli sürelerde atılan adımlar için de denetim mekanizması getiriliyor.
3. Daha Adaletli Paylaşım: Özellikle vergi gibi adaletsiz yaratan sistemlerin yeniden yapılandırılması da açıklanan modelin hedefleri arasında yer alıyor.
Albayrak, "+1" olarak tanımladığı son maddenin de sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmak için gereken nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve güçlü topluma dönüşümün tamamlanması olarak tanımladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni ekonomi modelini açıklayacağı dün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada, Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan (OVP) ile ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişareler yapılıyor. Bu kapsamda bu hafta içinde konuyla ilgili kişiler ve akademisyenlerin katılımıyla bir çalıştay düzenlendi.
Yapılan istişareler sonucunda da belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla Yeni Ekonomi Modeli geliştirildi.
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