'Yeni Ekonomi Modeli’ndeki Sözler Uygulanmazsa Piyasa Çok Daha Kötü Etkilenir'

Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantının Türk ekonomisine etkisi nasıl olur? Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın Amerika’nın Sesi için yorumladı.
Prof. Dr. Alçın, dünkü toplantıda öne çıkan en önemli başlığın bundan sonra “tüm piyasa paydaşlarıyla” sürecin yürütüleceğinin açıklanması olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘her kesimden görüş alacağız’ açıklamasının da piyasadaki tansiyonun düşürülmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sinan Alçın, “Eğer böyle söylenip de geçmiş alışkanlıklarla dar, kapalı bir grupta dönüp giden bir istişareler süreci olursa bu piyasadaki beklentileri çok daha fazla bozar” dedi.
Uluslararası piyasalarda en çok eleştirilen konulardan birinin Merkez Bankası’nın tam olarak bağımsız hareket edemediği yönündeki iddialar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Alçın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün Merkez Bankası’nın bağımsız olacağına yönelik yaptığı açıklamaların bu anlamda önemli olduğuna vurgu yaptı.
“Ekonomi gerçekleriyle şu anki kur düzeyi tam uyumlu değil”
Prof. Dr. Alçın, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına getirilecek ek gümrük vergileriyle ilgili yapmış olduğu paylaşımın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bayburt’ta yaptığı konuşmanın anlık olarak piyasalarda yukarı ve aşağı yönde hareket yarattığını belirtti. Bu durumu “türbülans” olarak adlandıran Prof. Dr. Alçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu türbülansın ne kadar süreceği, Amerika ile olan sorunun ne zaman çözüleceği, orta vadede yapısal önlemlerin nasıl uygulanacağıyla çok yakından ilgili. Şu an itibariyle direnç kırılmış durumda. Dolayısıyla bugün yapılabilecek hiçbir tahmin yok. Şu an için doların nereye gideceğini öngöremeyiz. Ancak spekülatif söylemlerin azalmasıyla birlikte belli bir geri çekilme beklenebilir. Çünkü ekonomi gerçekleriyle şu anki kur düzeyi tam uyumlu değil.”
“Bankacılık Sektöründe Önlem Alınmazsa Kriz Daha da Büyür”
Bu sürecin bir döviz krizi olduğunu ifade eden Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, döviz krizinin sıçrama alanları olduğunu söyledi. Prof. Dr. Alçın,“ Burada ikinci adım bankacılık sektörü ve burası üzerinden de reel kesimdir. İşte o aşamaya gelinirse ciddi bir krizden bahsedeceğiz. Kriz durumuna gelmemek için bir toparlanma gerekiyor. Bunlardan biri Amerika ile bir şekilde bu krizin çözülmesi bir diğeri de Türkiye’nin geleceğine yönelik güçlü bir ekonomik programın ortaya konulması” dedi.
Türkiye’nin üretimde daha çok tedarikçi pozisyonda olmasından ötürü entegre üretim yerine küçük atölye tarzı üretimde yoğunlaşıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sinan Alçın, bunları Türkiye’nin ciddi handikapları olarak değerlendirdi ve Türkiye’nin acil olarak birbiriyle entegre, katma değer üretebilir alanlarda yatırıma yönelmesi gerektiğini söyledi.
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