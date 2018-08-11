'Yeni Ekonomi Modeli’ndeki Sözler Uygulanmazsa Piyasa Çok Daha Kötü Etkilenir'

Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası başta olmak üzere birçok oda ve birlik başkanı, sektör temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantının Türk ekonomisine etkisi nasıl olur? Kültür Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın Amerika’nın Sesi için yorumladı.

Prof. Dr. Alçın, dünkü toplantıda öne çıkan en önemli başlığın bundan sonra “tüm piyasa paydaşlarıyla” sürecin yürütüleceğinin açıklanması olduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘her kesimden görüş alacağız’ açıklamasının da piyasadaki tansiyonun düşürülmesi açısından önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Sinan Alçın, “Eğer böyle söylenip de geçmiş alışkanlıklarla dar, kapalı bir grupta dönüp giden bir istişareler süreci olursa bu piyasadaki beklentileri çok daha fazla bozar” dedi.

Uluslararası piyasalarda en çok eleştirilen konulardan birinin Merkez Bankası’nın tam olarak bağımsız hareket edemediği yönündeki iddialar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sinan Alçın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün Merkez Bankası’nın bağımsız olacağına yönelik yaptığı açıklamaların bu anlamda önemli olduğuna vurgu yaptı.