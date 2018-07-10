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Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler

10.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Savunma Bakanlığı'na getirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dair üç ayrı Cukhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamede, "Genelkurmay Başkanlığına Üst kademe Kamu Yöneticileri ile kamu kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrası gereğince Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in atamasına karar verilmiştir" denildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na ise Korgeneral Metin Gürak getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün TBMM'de yemin etmesiyle birlikte Türkiye'de parlamenter sistem sona erdi ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Erdoğan dün akşam saatlerinde yeni kabineyi açıklamıştı.

DW / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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