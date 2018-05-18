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Yeni Güzellik Standartlarını Sosyal Medya Belirliyor

18.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

En yeni güzellik ve makyaj trendlerini takip edenler artık moda dergilerini bir kenara bırakıp, sosyal medyaya yöneliyor. YouTube ve Instagram’da milyonlarca takipçisi olan kullanıcılar, güzellik standartlarını yeniden belirliyor

Yeni Güzellik Standartlarını Sosyal Medya Belirliyor

Makyaj sadece makyaj değil, aynı zamanda güç demek. New York’taki Beautycon adlı güzellik fuarına katılanlar böyle düşünüyor. Nasıl göründüğünüzün değil, nasıl hissettiğinizin önemli olduğunu söylüyor.

Onlara göre güzellik sınırsız bir kavram. O yüzden de ne isterseniz yapabileceğinizi, kendinizi nasıl isterseniz öyle ifade edebileceğinize inanıyorlar.

Beautycon’da da, gözler süper modellerin veya moda editörlerinin değil, güzellik sektörüne hakim olan sosyal medya kullanıcılarının üzerindeydi. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bu oyuncular, bir zamanlar belli bir kesimin tekelinde olan güzellik sektörüne yeni bir yol çizerken, sektör liderlerini güzellik kavramı üzerinde yeniden düşünmeye zorluyor.

Beautycon’dan Moj Mahdara,

“Artık güzelliğin ne olduğunu veya sağlığın ne anlama geldiğini dikte eden bir yayıncı yok. Artık tüketiciyle diyalog kuran ve dost olan yeni kuşak yaratıcılar var. Tüketiciler bu yaratıcıların arkadaşı, hayranı. Yani iki yönlü bir diyalog söz konusu” diyor.

Sally Hansen ve Benefit adlı güzellik firmalarıyla işbirliği yapan Bangladeş uyruklu Müslüman Amerikalı Nabela Noor, yeni kuşak güzellik liderlerinden biri.

Noor,

“Genellikle, büyük beden giyenlerin kendilerine bakmadıkları ve sağlıksız yaşadıkları düşünülür. Benim bir spor eğitmenim var. Spor salonuna gidiyorum, düzgün beslenmeye ve sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum. Gerçek olan şu ki, bu süreçte kendimizden nefret edemeyiz” diyor.

Kendini sevmek ve kabul etmek kilit temalar. Kuaför Tokyo Stylez, peruk tasarımlarını Instagram’da paylaşmaya başlamış ve şimdi Nicki Minaj, Beyonce ve Rihanna gibi ünlülerle çalışıyor.

Sosyal medyada takipçi sayısını arttıran ve büyük markaların istediği şey özgünlük ve özdeşleşebilme. YouTube’da 1 milyon 800 bin takipçiye ulaşan Raye Boyce da, CoverGirl gibi firmalarla çalışıyor.

Boyce,

“Takipçilerin bizi dinlediğini hissediyorum. Sadece CoverGirl’ün iyileşmesine yardım etmiyorlar aynı zamanda sosyal medyanın etkin oyuncularıyla ilişkilerini de iyileştiriyorlar” diye konuşuyor.

Tutkularını güzellik sektörüne aktaran bu sosyal medya yıldızları, bütün takipçilerini bir yolculuğa çıkarıyor.

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