Yeni Güzellik Standartlarını Sosyal Medya Belirliyor

Makyaj sadece makyaj değil, aynı zamanda güç demek. New York’taki Beautycon adlı güzellik fuarına katılanlar böyle düşünüyor. Nasıl göründüğünüzün değil, nasıl hissettiğinizin önemli olduğunu söylüyor.

Onlara göre güzellik sınırsız bir kavram. O yüzden de ne isterseniz yapabileceğinizi, kendinizi nasıl isterseniz öyle ifade edebileceğinize inanıyorlar.

Beautycon’da da, gözler süper modellerin veya moda editörlerinin değil, güzellik sektörüne hakim olan sosyal medya kullanıcılarının üzerindeydi. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan bu oyuncular, bir zamanlar belli bir kesimin tekelinde olan güzellik sektörüne yeni bir yol çizerken, sektör liderlerini güzellik kavramı üzerinde yeniden düşünmeye zorluyor.

Beautycon’dan Moj Mahdara,

“Artık güzelliğin ne olduğunu veya sağlığın ne anlama geldiğini dikte eden bir yayıncı yok. Artık tüketiciyle diyalog kuran ve dost olan yeni kuşak yaratıcılar var. Tüketiciler bu yaratıcıların arkadaşı, hayranı. Yani iki yönlü bir diyalog söz konusu” diyor.