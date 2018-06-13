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Yeni internet fenomenine merhaba deyin: Gökdelen rakun

DÜNYA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

ABD'de Minnesota eyaletinin St. Paul kentinde bir gökdelene tırmanan rakun ulusal ve yerel medyanın gündemine oturdu.

Pazartesi günü 23 katlı UBS binasına tırmanmaya başlayan rakunun yere düşmesini önlemek için yerel medya ve yetkililer seferber oldu.

Rakun yakındaki daha alçak bir binadan işçiler tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kentin en yüksek yapılarından UBS binasına tırmanmaya başladı.

Yerel radyo kanalı MPR News olayı haberleştirdiğinden beri tüm dünya sosyal medya üzerinden rakunun gökdelene tırmanışını izledi.

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Rakun bugün çatıya çıkmayı başardı.

Yetkililer rakunu kurtarmak için çatıda kapanlarla bekliyordu.

Rakun iki gündür binanın katları arasında geziyor, yorulduğunda da pencerelerin önünde uyuyordu.

Rakun için Twitter hesabı ve etiket de açıldı. Rakunun tırmanışını pek çok kişi sokaktan izledi.

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MPR radyo kanalında çalışan gazeteci Tim Nelson rakunun macerasını an be an Twitter üzerinden yayınladı.

Kimi girişimciler ise rakunun tırmanışından esinlenerek tişört satışına başladı.

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internet fenomeni Gökdelen rakun ABD st. paul Minnesota tırmanış

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