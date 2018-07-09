HABER

Yeni kabine açıklandı, bakanlar belli oldu

09.07.2018 22:43 | Son Güncelleme

#SONDAKİKA Yeni kabine açıklandı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar belli oldu

Yeni kabine açıklandı, bakanlar belli oldu

#SONDAKİKA Yeni kabine açıklandı, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar belli oldu

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçin Yayınlanan KHK Neler Getiriyor? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçin Yayınlanan KHK Neler Getiriyor? 
Macron : ‘21. Yüzyılın Refah Devletini Yaratmak İstiyorum’Macron : ‘21. Yüzyılın Refah Devletini Yaratmak İstiyorum’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.