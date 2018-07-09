Yeni kabine bugün açıklanıyor: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme nasıl işleyecek?

Yapılan anayasal düzenlemeler kapsamında, cumhurbaşkanı yardımcıları için herhangi bir kriter belirtilmediği gibi, sayısı konusunda da herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

Yeni kabine ve sistemle ilgili merak edilenleri 5 başlıkta derledik:

Yeni sistem kapsamında kabine üyeleri arasında milletvekillerinin de olması halinde, vekillikleri düşecek. Yürütmenin başı olan cumhurbaşkanı hem hükümet hem de devlet başkanı sıfatını taşıyacak.

Yeni kabine listesi Erdoğan tarafından açıklanacak. Başbakanlık makamı ve Bakanlar Kurulu yapısı da böylece tarihe karışmış olacak.

Bu anlamda, bugün Türkiye açısından da tarihi bir gün olma niteliği taşıyor.

Böylece, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve genel seçimlerinin ardından resmen ve tamamen yürürlüğe giren başkanlık sistemi de işlemeye başlayacak.

Kulislerde, son Başbakan Binali Yıldırım'ın başkan yardımcılığı için adı geçiyordu. Ancak Yıldırım'ın Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından TBMM başkanlığına aday gösterilmesinin ardından bu ihtimal de ortadan kalktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda bakan sayısının önemli ölçüde azaltılarak 16'ya düşürüleceğini söylemişti.

Ancak hangi bakanlıkların kaldırılacağı ise henüz bilinmiyor.

Kabinede kimlerin yer alması bekleniyor?

Dün akşam saatlerinden bu yana sosyal medyada kabine listesi olduğu iddia edilen bir metin dolaşıyor.

Bu listede gerçeklik payı olup olmadığı bilinmiyor. Bu listede, 3 cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 da bakan yer alıyor. Aynı listede iki bakanlığın karşısında isim olmadığı da görülüyor.

Yeni sistemde de özellikle dışişleri, içişleri ve savunma bakanlıklarına kimler getirileceği yakından takip edilirken, piyasanın gözü ekonominin teslim edileceği isimde.

Özellikle de, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağını merak ediliyor.

Yeni sistemde kabine nasıl işleyecek?

Başbakanlık makamının kaldırılmasıyla birlikte yürütmenin başı da cumhurbaşkanı olacak. Böylece cumhurbaşkanı hem devlet hem de hükümet başkanı sıfatını taşımaya başlayacak.