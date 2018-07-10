Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek yeni 5 yıllık görev süresine başlaması ve ardından açıkladığı yeni kabine, İngiltere ve ABD gazetelerinde geniş yer buldu. Gazeteler özellikle Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına dikkat çekti. İngiliz Financial Times yatırımcıların, Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olmasını iyi karşılamayacağı yorumunu yaptı. "YATIRIMCI VE UZMANLAR ALARMA GEÇTİ" Financial Times; "2004'te Erdoğan'ın kızıyla evlenen Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olması, Türkiye ekonomisinin sağlığı ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konularında endişeli olan yabancı yatırımcı ve uzmanları alarma geçirdi." "Seçim kampanyası süresince Albayrak hükümeti düşürmek için dış güçler tarafından yapılan operasyon sonucu Türk lirasının değer kaybettiği uyarısını yapıyordu. Yatırımcılar ise Türk lirasının mevcut durumunun fazla ısınan ekonomi ve faiz oranlarının yeteri kadar yüksek olmaması sonucu olduğunu savunuyor." yazdı.

Haberde kabinenin açıklanmasının ardından Türk lirasının hızlı bir şekilde düştüğü ve Amerikan doları karşısında yüzde 3.8 değer kaybettiği belirtildi. "BU KABİNE PİYASA DOSTU DEĞİL, ERDOĞAN DOSTU" Gazeteye konuşan Hollanda Bankası ABN Amro'dan Nora Neuteboom, "Bu kesinlikle umduğumuz bir şey değildi. Piyasalar kabinenin açıklanmasını bekliyordu ve verilen mesaj açık: Bu kabine piyasa dostu değil, Erdoğan dostu." Financial Times, geçmişte Maliye Bakanlığı da yapmış ve son olarak ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek ile Maliye Bakanı Naci Ağbal'a yeni kabinede yer verilmemiş olmasına da dikkat çekiyor. Gelişmekte olan ekonomiler uzmanı İnan Demir gazeteye yaptığı yorumda, Şimşek ve Ağbal'ın stres dönemlerinde faiz artırma yönünde görüş belirten isimler olduğuna ve artık böyle zamanlarda orada olmayacaklarına dikkat çekiyor ve "Kabineye alınmaları Erdoğan tarafından, piyasanın endişelerini dikkate aldığını gösteren bir işaret olurdu" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek faize yıllardır sert şekilde karşı çıktığını belirten Financial Times, Türk lirasının 2018 başından bu yana dolar karşısında yüzde 17 değer kaybettiğini de hatırlatıyor.

"YEMİN TÖRENİNDE BATI ÜLKELERİNİN LİDERLERİ YOKTU" Guardian gazetesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin töreninde Batılı hiçbir büyük ülkenin üst düzey yetkilisininin olmamasına dikkat çekiyor: "Türkiye'nin parlamentoda muhafazakar ve İslami çizgideki AKP ile milliyetçi MHP çoğunluğu ile, dış politikada daha da artan milleyetçi bir yol izlemesi bekleniyor. Erdoğan son yıllarda Suriye'deki savaş, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği, insan hakları ihlalleri ve darbe girişimi sonrası Avrupa'nın desteğinin yetersiz olması gibi konular nedeniyle ABD ve AB ile stratejik müttefikleriyle çatışıyor. Bu değişimin bir sinyalinin de bugünkü yemin törenine katılan 22 ülke lideri arasında ABD, Almanya, Fransa ya da İngiltere gibi Batılı ülkelerin olmayışı." "ATATÜRK'TEN BU YANA EN ÇOK GÜCÜ ELDE EDEN ERDOĞAN OTOKRATLAR ARASINA KATILDI" Times gazetesi de 24 Haziran seçimlerinin ardından Erdoğan'ın otoriter devlet liderlerinden tebrik telefonları aldığını ancak Batı'nın daha ilgisiz davrandığını yazıyor: