Yeni kabine: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı bekleyen 5 önemli sorun

Cumhurbaşkanlığı sistemi kapsamında açıklanan ilk kabinede birçok yenilik yer alıyor. Bu yeniliklerden birisi de ekonominin yönetimiyle ilgili düzenleme oldu.

2011 yılında yeniden kurulan Ekonomi Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı ile birleştirilerek bir kez daha Ticaret Bakanlığı'na dönüştürüldü. Ayrıca daha önce Ekonomi Bakanlığı altında bulunan Hazine Müsteşarlığı da ayrıldı. Maliye Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı adı altında yeniden yapılandırıldı.

Böylece, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin ekonomisi açısından en önemli kurumlardan birine dönüşürken, aynı zamanda uluslararası yatırımcıların da bundan sonra en yakından takip edeceği bakanlıklardan biri olmaya aday.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu önemli göreve en güvendiği isimlerden biri olan Berat Albayrak'ı atadı.

Daha önceki kabinede Enerji Bakanlığı görevini yürüten 40 yaşındaki Albayrak, aynı zamanda Erdoğan'ın damadı.

Bir önceki hükümette Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek ise kabine dışı kaldı. Şimşek, 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili adayı da olmamıştı.