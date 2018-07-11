Yeni kabine yabancı yatırımcıyı tedirgin etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni kabinesi yabancı yatırımcı ve fonların beklentisini karşılamadı. Piyasa dostu olarak gördüğü Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın yeni ekonomi yönetiminde yer almaması ve Merkez Bankası yönteminin görev sürelerinde yapılan değişiklikler, yabancı yatırımcıların ekonomiye güvensizliği artırdığı yorumları yapılıyor. Yatırım ekonomistleri, yeni kabinenin yabancı yatırımcılar tarafından nasıl algılandığını DW Türkçe’ye değerlendirdi. Kabineyle verilen mesaj GlobalSource Partners Türkiye Danışmanı Atilla Yeşilada'ya göre, Erdoğan yeni kabinesi ile dünyaya "Sizden korkmuyorum, üstüme gelin, ben bildiğimi yapacağım" mesajı verdi. "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şahsıyla ilgili hiçbir yorumum yok, ama ekonomi konusunda hiçbir tecrübesi yok” diyen Yeşilada, Albayrak’ın Cumhurbaşkanı ekonomi danışmanları Cemil Ertem ve Yiğit Bulut ekolüne yakın bir isim olduğunu söyledi. Albayrak’ın, "ekonomiyi büyütürsek, enflasyon kendiliğinden düşer diyen biri" olduğunu belirten Yeşilada, “Açıkçası hata kaldıracak bir dönemde değildik. Bu kabineyle çok büyük bir hata yapıldı” görüşünü paylaştı.

Mehmet Şimşek'in veda Londra’daki yatırımcıların beklentisinin ekonomi yönetiminin önceki yönetiminin başındaki iki isim olan Şimşek ve Ağbal olduğu belirtiliyor. FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, “Londra’nın tanıdık yüzü ve yıllardır da Türkiye’nin ekonomik politikalarına şekil veren Şimşek’in şimdilik kabinede aktif rol almamış olması, Londra tarafından reaksiyon olarak negatif algılandı” dedi. Naci Ağbal’ı ziyaret eden yabancı yatırımcı ekibiyle birçok toplantılar yaptığını söyleyen Yeşilada da “Ağbal da yatırımcılara tasarruf, kemer sıkma politikalarını devamlı vurguladı. Birçok yatırımcı da buna inanarak Erdoğan’ın seçim zaferini kutladı. Kabine ile birlikte hayal kırıklığı yaşandı” dedi. Ekonomistler hâlâ boş kurullardan birine bu isimlerin atanabileceği beklentisi içindeydi. Ancak Şimşek, Twitter üzerinden yaptığı, "Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın" açıklamasıyla piyasanın kendisini ekonomik kurulların birinin başına getirileceği, beklentilerine son noktayı koydu.

Piyasa dostu olmayan kabine Türkiye’de yatırımı olan yurt dışındaki sıcak para fonlarına, yabancı aracı kurumlar tarafından hazırlanan raporlarda yeni kabinenin "piyasa dostu olmadığı" görüşü hâkim. Societe Generale'in Türkiye Raporu'nda, piyasayı hassaslaştıran ve yatırımcıyı Türkiye piyasasından soğutan üç etken olarak Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın Maliye ve Hazine Bakanı olarak ekonominin başına geçmesi, piyasa dostu Şimşek ve Ağbal’ın kabinede yer almaması ve Merkez Bankası yönetimin atama sürecinde yapılan değişiklikler olarak sıralandı. Raporda, yeni kabine "Piyasa dostu değil" diye tanımlandı. Kabineden sonra OHAL beklentisi Şahinöz, “Albayrak’ın, ekibiyle beraber Londra’daki fonlarla yakın temasa girip bir roadshowla yeni dönemde izlemeyi planladığı politikaları, yabancılara anlatması lazım” dedi. Seçimlerin ilk turda bitmesi Londra tarafından olumlu karşılandığını belirten Şahinöz, “Ama baktıkları iki şey vardı. O yüzden temkinli iyimserlik yaşanıyordu. Birincisi OHAL’in kalkması ikincisi kabinedeki yeni oluşum, ilkini gördü şimdi gözler ikincisinde. OHAL kalkarsa kurda yukarı yönlü baskı bir miktar hafifleyecektir” dedi.