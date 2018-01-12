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Yeni keşfedilen örümcek türleri kitaplardan esinlenerek adlandırıldı

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ocak (DHA) – Brezilya'da yedi yeni örümcek türü keşfeden bir grup bilim insanı, buldukları türleri ünlü kitap kahramanlarından esinlenerek isimlendirdi.

Taht Oyunları, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi gibi eserlerden esinlenen Dr Antônio Brescovit ve ekibi keşfettikleri türleri Zookeys almanağında yayınladı.

Genellikle Güney ve Orta Amerika'da görülen Ochyrocera familyasından örümceklerin Amazon yağmur ormanlarında yer alan mağaralar içinde bulunduğunu belirleyen bilim insanları beş yıllık bir çalışma sonucunda iki bin yetişkin örümcek topladılar.

Yeni bulunan türlerin isimleri ise;

Ochyrocera varys türü, becerikli hileleri sayesinde adını Taht Oyunları kitabındaki Lord Varys'den alıyor.

Ochyrocera atlachnacha türü, ise adını HP Lovecraft'ın insan yüzlü örümcek tanrısı Atlach-Nacha'dan alıyor.

Ochyrocera laracna ve kardeşi Ochyrocera ungoliant ise isimlerini Yüzüklerin Efendisi kitabındaki dev örümcek Shelob'dan alıyor. Laracna, Shelob karakterinin Portekizcedeki ismiyden ungloiant ise Elf dilinde kara örümcek demek.

Ochyrocera aragogue, ismini Harry Potter serisindeki dev örümcek Aragog'dan alıyor.

Ochyrocera misspider, adını Küçük Örümcek Hanım kitabından alıyor.

Ochyrocera charlotte ise adını Charlotte'un Sevgi Ağı kitabından alıyor.

(Fotoğraflı)

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