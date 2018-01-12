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Yeni KHK ile 262 kişi ihraç edildi

12.01.2018 10:47 | Son Güncelleme 2 saat önce

Türkiye'de yeni çıkan bir kararname ile 262 kamu personeli görevden uzaklaştırıldı.

ByLock kullandıkları iddiasıyla ihraç edilen 1823 kişi görevlerine iade edildi.Türkiye'de 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. KHK ile 262 kişi kamudaki görevinden ihraç edilirken ByLock kullandıkları iddiasıyla ihraç edilen bin 823 kişi de göreve iade edildi.

Olağanüstü hâl uygulaması kapsamında hazırlanan KHK'ya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 106, YÖK'ten 60'ı akademik ve 19'u idari personel olmak üzere ihraç edildi.

Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 28 rütbeli asker ve 2 sivil memur ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 16 rütbeli asker ve 2 sivil memur, PTT'den 8, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 8, Sağlık Bakanlığı'ndan 6, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden 3, TRT'den 1, Maliye Bakanlığı'ndan 1, Kamu İhale Kurumu'ndan 1, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden 1 kişi ihraç edildi.

Yeni KHK ile bin 823 kişi görevlerine iade edildi. Milli Eğitim Bakanlığı 554, Emniyet Genel Müdürlüğü 458, Sağlık Bakanlığı 204, Jandarma Genel Komutanlığı 99, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 81 ve Adalet Bakanlığı 79 kişi ile en fazla göreve iadelerin olduğu kurumlar oldu.

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca Özel harekat Daire Başkanlığı da kaldırıldı.

DW/DHA/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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