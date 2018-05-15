Yeni Nesil Oyuncaklar Yolda

New York’ta düzenlenen Oyuncak Fuarı’nda kırmızı pijamalı lamaların ve popüler oyuncak hamuru slime’ın dışında günümüz çocuklarına hitap eden birçok oyuncak var.
PleIQ, arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor.
Küpün her yüzeyi, her harf, rakam ve sembol üç boyutlu etkileşimli öğrenme deneyimine dönüşüyor.Woobo ise eğitim amaçlı kullanılan robot.
Oyuncaklar, çocukların zekasını yani IQ’sunu geliştirmenin yanısıra duygusal zeka yani EQ’yu da ilerletiyor.
Bu da çocukların eğitmen ya da rehber rolüne bürünmesi anlamına geliyor.
Arkadaş etkili oyuncaklar çocukların sosyal gelişimine de katkıda bulunuyor. Karen Hu, Woobo’nun otistik bir çocuğa yardımcı olduğunu anlatıyor:“Otistik çocuk Woobo’yla iletişim kurabiliyor, Woobo’nun verdiği bazı komutları yerine getiriyor çünkü robotu anne babası olarak ya da kendisine emir veren biri gibi değil, arkadaşı olarak algılıyor”
Manimos gibi belirli bir ağırlığı olan oyuncaklar, hiperaktivite ve konsantrasyon bozukluğu olanlara iyi geliyor.
Derin basınç önemli bir etken. Bedende baskı hissedildiğinde hiperaktif kişi sakinleşmeye başlıyor.
IQ’nun çok yüksek olması, bir deha oluması çok önemli değil. Yüksek zekasına rağmen kişi etraftaki dünyayla iletişim kurmak zorunda.
Oyuncak tasarımcıları için çocukların duygusal zekasını geliştirmek, geleceğe yapılan akıllıca bir yatırım.
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