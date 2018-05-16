Yeni Nesil Oyuncaklar Yolda

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ilkelerini temel alan oyuncaklar son yıllarda büyük rağbet görüyor. Oyuncak imalatçıları şimdi de çocukların sadece zeka yani IQ gelişimine değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimine yani EQ’lerine de hitap edecek oyuncaklar tasarlıyor.
New York’ta düzenlenen Oyuncak Fuarı’nda kırmızı pijamalı lamaların ve popüler oyuncak hamuru slime’ın dışında günümüz çocuklarına hitap eden birçok oyuncak var.
PleIQ, arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor.
Edison Duran, “Küpün her yüzeyi, her harf, rakam ve sembol üç boyutlu etkileşimli öğrenme deneyimine dönüşüyor,” diyor.
Woobo ise eğitim amaçlı kullanılan robot.
Oyuncaklar, çocukların zekasını yani IQ’sunu geliştirmenin yanısıra duygusal zeka yani EQ’yu da ilerletiyor.
Bu da çocukların eğitmen ya da rehber rolüne bürünmesi anlamına geliyor.
Duran, “Çocukların zor durumda kalan oyun karakterine yardım etmesi gerekiyor. Sık rastlanan sorunları çözmek için tavsiyelerde bulunuyorlar,” şeklinde konuşuyor.
Arkadaş etkili oyuncaklar çocukların sosyal gelişimine de katkıda bulunuyor. Karen Hu, Woobo’nun otistik bir çocuğa yardımcı olduğunu anlatıyor: “Otistik çocuk Woobo’yla iletişim kurabiliyor, Woobo’nun verdiği bazı komutları yerine getiriyor çünkü robotu anne babası olarak ya da kendisine emir veren biri gibi değil, arkadaşı olarak algılıyor.
Manimos gibi belirli bir ağırlığı olan oyuncaklar, hiperaktivite ve konsantrasyon bozukluğu olanlara iyi geliyor.
Manimo'dan Karina Gagner, “Derin basınç önemli bir etken. Bedeninizde baskı hissettiğizde eğer hiperaktifseniz sakinleşmeye başlıyorsunuz,” diyor.
Jonathan Ericson ise, “IQ’nuzun çok yüksek olması, bir deha olmanız çok önemli değil. Yüksek zekaya rağmen etrafınızdaki dünyayla iletişim kurmak zorundasınız,” şeklinde konuşuyor.
“Q’nun tepeye yükselme yarışı” gibi oyunlar çocukların iletişim kurmasını sağlıyor. Kevin Chaja’nın dört yaşındaki kızı oyuncayı çok seviyor: “En önemlisi, oyuncağın kızımı konuşmaya teşvik etmesi. Çocukları konuşmaya ve duygularını ifade etmeye yöneltmek çok önemli. ‘Üzgün olmak nasıl bir his?’ ya da ‘Mutlu olmak neye benziyor?’ gibi sorular sorabilirsiniz.”
Oyuncak tasarımcıları için çocukların duygusal zekasını geliştirmek, geleceğe yapılan akıllıca bir yatırım.
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