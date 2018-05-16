Yeni Nesil Oyuncaklar Yolda

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ilkelerini temel alan oyuncaklar son yıllarda büyük rağbet görüyor. Oyuncak imalatçıları şimdi de çocukların sadece zeka yani IQ gelişimine değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimine yani EQ’lerine de hitap edecek oyuncaklar tasarlıyor.

New York’ta düzenlenen Oyuncak Fuarı’nda kırmızı pijamalı lamaların ve popüler oyuncak hamuru slime’ın dışında günümüz çocuklarına hitap eden birçok oyuncak var.

PleIQ, arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor.

Edison Duran, “Küpün her yüzeyi, her harf, rakam ve sembol üç boyutlu etkileşimli öğrenme deneyimine dönüşüyor,” diyor.

Woobo ise eğitim amaçlı kullanılan robot.

Oyuncaklar, çocukların zekasını yani IQ’sunu geliştirmenin yanısıra duygusal zeka yani EQ’yu da ilerletiyor.

Bu da çocukların eğitmen ya da rehber rolüne bürünmesi anlamına geliyor.

Duran, “Çocukların zor durumda kalan oyun karakterine yardım etmesi gerekiyor. Sık rastlanan sorunları çözmek için tavsiyelerde bulunuyorlar,” şeklinde konuşuyor.