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Yeni trend: Şifalı bira kaplıcaları

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 03:59 | Son Güncelleme

Avrupalı turistlerin daha önce Prag’da keşfettiği bira kaplıcası, İspanya’nın güneyindeki Granada’da da hizmete girdi.

Yeni trend: Şifalı bira kaplıcaları

Bira kaplıcası, tutkunlarına göre ‘sakinleştirici’ ve ‘iyileştirici’ etkilere sahip.

Bira mayası, içeriğindeki B grubu vitaminlerle cildin yenilenmesi üzerinde faydalı özellikleriyle de bilinir.

Musluklarından akan biraları aynı zamanda içen bira tutkunları, bira kaplıcasının fiziksel ve zihinsel olarak dinlendirici özelliklerine dikkat çekiyor.

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Kaplıca işletmesi ise bira banyosunun faydaları şöyle anlatıyor:

“Deri gözeneklerinde oluşan kirleri temizler, kırışıklık oluşumunu önler, kas gerginliğini rahatlatır, stresi azaltır, cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur.

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Kan dolaşımını iyileştirir ve sırt-eklem ağrıları için yardımcı bir tedavidir. Sedef, akne ve selülit vakalarında cildin iyileşmesine yardım eder.“

İspanya’nın ilk bira kaplıcası olan mekan açılır açılmaz biraseverlerin ve turistlerin ilgisini çekti.

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