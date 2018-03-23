Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Kimdir?

John Bolton, Başkan Donald Trump tarafından, yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak seçildi.

Avukat ve diplomat olan Bolton, uzun bir süredir yönetimde görev alması için Başkan Trump’ın aklındaki isimlerdendi.

Muhafazakar olan Bolton, Kuzey Kore’nin nükleer silah programı gibi konularda oldukça ‘şahin’ görüşlü biri olarak biliniyor.

Şubat ayında Amerika’nın Sesi’nin (VOA) Kore Servisi’ne konuşan Bolton, Pyongyang’ın müzakereleri yeniden başlatma girişimlerini, ‘propaganda stratejilerini devam ettirmekten başka bir şey değil, bu yoldan bir kaç kez geçtik ve her seferinde başarısız oldu’ diyerek yorumlamıştı.

Güney Kore’nin, Kuzey Kore’ye karşı olan olumlu açıdan bakan politikalarını eleştiren Bolton, VOA Kore Servisi’ne ayrıca şunları söylemişti: ‘Pyongyang’ın Amerika’yı vurabilecek nükleer silah geliştirme çabalarını engelleme konusunda zamanımız tükendi, geç kaldık. Ama Amerika savunma durumuna geçeceğine umarım Çin’i bir şey yapması konusunda ikna eder.’

VOA Kore Servisi’nin, Trump yönetiminde olası bir görev almak isteyip istemediğini sorduğu Bolton bu konuda sessiz kalmış ve ‘Bu tür sorulara hiç bir zaman yanıt vermem’ demişti.