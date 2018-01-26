HABER

Yeni Zelanda'dan fırlatılan uydu gökbilimcilerin tepkisini çekti

DÜNYA HABERLERİ | 26.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 8 saat önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 26 Ocak (DHA) - Yeni Zelanda merkezli bir uzay şirketinin dev bir disko topuna benzetilen yeni uydusunu yörüngeye göndermesi, gökbilimciler tarafından eleştirildi.

Yeni Zelanda merkezli uzay araştırma şirketi Rocket Lab'ın geçen hafta Dünya'nın yörüngesine gönderdiği uydu, gökbilimciler tarafından tepkiyle karşılandı. Şirketin iddiasına göre küre şeklindeki uydu, güneş ışınlarını Dünya'ya yansıtacak ve dünyanın herhangi bir yerinden görülebilen bir ışık üreterek dokuz ay boyunca gökyüzündeki en parlak nesne olarak gözlemlenebilecek.

Rocket Lab'in Humanity Star adını verdiği uydunun "dünyadaki herkese evrendeki yerimizi hatırlatma" amacıyla gönderildiğini söyleyen Rocket Lab Genel Müdürü Peter Beck ayrıca, kürenin "herkes için ortak bir deneyim yaratacağını" söyledi.

Rocket Lab'in gönderdiği uydu gökbilimciler tarafından eleştirildi. Auckland Üniversitesi'nden Richard Easther, konuyla ilgili The Guardian'a yaptığı açıklamasında, Rocket Lab'ın yörüngeye gönderdiği Humanity Star'ın şirket için hassas bir durum yarattığını söyledi. Easther, "Bu uydunun gönderilmesi büyük bir etki yaratmayabilir; ancak, bu gibi eylemlerin özellikle de daha büyük ölçeklerde yaygınlaşması, gökbilimcileri sokağa çıkartabilir" dedi.

Columbia Üniversitesi Astrobiyoloji Direktörü Caleb Scharf, Scientific American dergisinde konuyla ilgili ele aldığı yazısında uydunun, "kişisel evrenine başka bir saldırı" olduğunu söyledi. Scharf, "Hiçbirimiz şirket sloganlarımızı Everest'in zirvesinden yansıtmıyoruz. Göklere parlayan bir madde yerleştirmek de benzer bir şekilde alan ihlali gerçekleştiriyor. Bu uydu kesinlikle evrendeki yerimizin bir hatırlatıcısı ve bu durumu acilen kontrol altına almamız gerektiğini hatırlatıyor" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Tarih yeniden yazılıyor! İsrail topraklarında bulundu

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Son dakika Hatay'a roketli saldırı

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

Everton Cenk Tosun'un yanına Salomon Rondon'u transfer ediyor

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

YPG'li teröristler böyle görüntülendi!

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

Terör yandaşlarından Kadıköy'de isyan ettiren dayak

İlginizi Çekebilir

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Başka erkekle yatak fotoğrafını sevgilisine gönderdi, sonrası dehşet

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Berlin'de terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına polis müdahalesi

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

Mucize bebek! Doğuştan savaşçı

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

ABD'den flaş Rusya hamlesi! Aralarındaki gerilim tırmanıyor

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

'Sahibinden' ikinci el F-16 savaş uçağı

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

YPG için savaşan ABD'li özel kuvvetler askeri öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.