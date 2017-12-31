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Yeni Zelanda'dan sonra Avustralya da yeni yıla girdi (2)

DÜNYA HABERLERİ | 31.12.2017 16:51 | Son Güncelleme 8 saat önce

(Gelişmeler ve fotoğraef eklendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık (DHA) – Yeni Zelan'da'dan iki saat sonra Avustralya'da 2018 yılına adımını atan ülkeler arasına katıldı.

Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de yeni yıl kutlamaları ailelerin çocuklarıyla birlikte izleyebilmesi için yerel saatle 21:00'de gerçekleşen sekiz dakikalık bir havai fişeği gösterisiyle başladı.

Limanda havai fişeği gösterilerini izleyebilecek tüm noktalar insanla dolu ve yaklaşık 1 milyon insanın kent merkezinde kutlamalara katılması bekleniyor. Ayrıca dünyanın en ünlü havai fişeği gösterilerilerinden biri olan Sydney'deki gösterileri 1 milyar kadar insanın internetten izlemesi bekleniyor. Avustralya Türkiye saati ile 16:00'da 2018'e girecek. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

- Saat 21:00'de gerçekleşen havai fişeği gösterisi

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