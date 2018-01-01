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Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

01.01.2018 17:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yılbaşında Yeni Zelanda sahillerinde içki içmenin yasaklanması üzerine bir grup Yeni Zelandalı yaratıcı bir yöntem geliştirdi.

Yeni Zelandalılar sahilde alkol yasağını kumdan adayla deldi

Sahilde alkol yasağına çözümü böyle buldular

Coromandel yarımadasındaki Tairua kasabasında yaşayanlar, sahilden taşıdıkları kumlarla denizin ortasına bir ada yaptı.

Adaya bir piknik masası ve içkiler için buz dolu bir kova sığdırmayı başaran grup, yeni yıla burada içerek girdi.

Yerel polis amiri John Kelly, kumdan adanın varlığını öğrendikten sonra "Bu çok yaratıcı bir düşünce - yılbaşından önce öğrenseydim muhtemelen ben de onlara katılırdım" dedi.

Coromandel yarımadasında yılbaşı döneminde kamusal alanlarda içenler 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 650 TL) para cezasına çarptırılıyor.

Yeni Zelanda sitesi stuff.co.nz'ye göre kumdan ada Pazartesi de yıkılmadan ayakta kalmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
yasak sahil Yeni Zelanda yılbaşı içki içme

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
zekice
ne büyük başarı !!!
yenı zelanda hukumetı yobaz dıncı serefsızmıs ya.boyle bır olay turkıyede olsa demedıgını bırakmayacak malum bınler var.elın gavuru yapunca ne hurmetse normal karsılıyorlar
Bizde olsa kıyamet kopardı Nasıl yasaklanır oysa kamu yararı olan her şey doğrudur
ne işlerle ugrasıyorlar hayret
çok yaratıcı olmuş. çok eğlenmiş lerdir.
kafa zehir gibi adamlarda ;)
Bizde olsa kıyamet kopardı Nasıl yasaklanır oysa kamu yararı olan her şey doğrudur.
Bizde olsa kıyamet kopardı Nasıl yasaklanır oysa kamu yararı olan her şey doğrudur...
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