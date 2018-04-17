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Yenilenebilir enerji Berlin'de masaya yatırıldı

17.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

Alman Dışişleri Bakanı Maas, "Enerji dönüşümü barışçıl bir dünya için şart" dedi.

Yenilenebilir enerji Berlin'de masaya yatırıldı

Türk Enerji Bakanı Albayrak ise Türkiye'nin enerji alanında Avrupa'nın önemli bir partneri olmayı sürdüreceğini söyledi.Doksan ülkeden bakanlar, şirket yöneticileri ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansı Berlin'de başladı.

Paris İklim Anlaşması'nın öngördüğü 2030 yılı hedeflerinin masaya yatırıldığı, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansın açılış konuşmasını Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptı.

İklim koruma hedeflerine uyum için enerjide küresel çapta dönüşümün önemine vurgu yapan Maas, bu dönüşümde uluslararası işbirliğinin şart olduğunu, "küresel sorunlara ancak küresel stratejilerle yanıt verilebileceğini" vurguladı.

Paris Anlaşması yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısı yapan, "enerji dönüşümü barışçıl bir dünya için şart" diyen Maas, aksi takdirde dünya barışı ve istikrarını tehlikeye sokacak daha büyük risklerle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

Enerjideki dönüşüm sürecinin, jeopolitik değişimleri beraberinde getireceğini anlatan Maas, bu süreçte ülkelerin enerji ihtiyaçları nedeniyle üçüncü ülkelere bağımlılığının azalacağını, enerjinin bir baskı aracı olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Konuşmasında, iklim değişikliğinin, göçlere, yeni güvenlik sorunlarına yol açabileceğine de dikkat çeken Maas, "İklimin güvenlikle etkileşimi uluslararası gündemin öncelikleri arasında yer almalı, barış ve güvenliğe fiili tehdit oluşturmadan önlem alınmalı, bu bizim açımızdan önleyici dış politikanın bir parçası" şeklinde konuştu.

Almanya'nın başarısı

Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, yenilenebilir enerjiye ağırlık vererek çevreye çok daha az zarar verileceğini vurguladı, enerjide dönüşümün ancak uzun vadeli planlamalarla gerçekleştirilebileceğine dikkat çekti.

Almanya'nın bu alanda yıllar önce başlattığı çalışmaları "ulusal ekonomiye açık kalp ameliyatı" olarak nitelendiren Altmaier, bu sayede bugün elektriğin yüzde 36'sının yenilenebilir enerjiden karşılandığını aktardı.

Konferansta, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak da bir konuşma yaptı, yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Albayrak: Türkiye önemli partner

Enerji sektöründeki değişim sürecine adapte olmanın büyük önem taşıdığına dikkat çeken Albayrak, bugün dünyada 1 milyardan fazla insanın elektrikten faydalanamadığını, Doğu'dan daha fazla bir talep olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte çok daha büyük bir meydan okuma ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Türkiye'nin son iki yılda enerji politikalarında, arz güvenliği, yerlileştirme ve enerji verimliliği üzerine inşa edilmiş yeni bir stratejik planlamaya yöneldiğini anlatan Albayrak, "Türkiye sadece enerji alanında yılda 44 milyar dolarlık ithalat yapan bir ülke, petrolün ve doğalgazın yüzde 95'ini ithal eden bir ülke olarak özellikle yenilenebilir enerji konusunda önemli adımlar atmayı hedef benimsedik" diye konuştu.

Türk enerji bakanı, büyük siyasi ve ekonomik bir dönüşümden geçen dünyanın büyük sınamalar ve tehditlerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu meydan okumalar, tehditler ve sınamalar çok daha büyük fırsatlara gebe, yeter ki yeni ekosistemin içerisinde, Doğu-Batı ekonomisinin, tüketiminin büyümesinin ayrıştığı bir dönemde, kazan kazan modeline dayalı doğru bir sinerji oluşturacak, rasyonel, akılcı bir stratejik planlama ortaya koyabilelim."

Albayrak, Türkiye'nin Avrupa'ya kaynak çeşitliliği ve enerji arz güvenliği noktasında güvenli bir liman, istikrarlı ve önemli bir partner olmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Değer Akal

© Deutsche Welle Türkçe

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