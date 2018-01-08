Yeşiller: Özdemir ve Peter görevi bırakıyor

Her iki politikacı Ocak ayı sonunda yapılacak parti kongresinde bu görev için bir kez daha aday olmayacağını açıkladı.Alman Yeşiller Partisi'nin eş başkanları Cem Özdemir ile Simone Peter Ocak ayı sonunda bu göreve bir kez daha talip olmayacaklarını açıkladı.

Parti içinde Baden-Württemberg Eyaleti'nin muhafazakar-Yeşil Başbakanı Winfried Kretschmann'ı Özdemir'in muhtemel halefi olarak görenler de bulunuyor. Cem Özdemir bundan sonraki siyasi geleceğini Berlin'de görüyor. Simone Peter'in durumunun ise belirginlik kazanmadığı belirtiliyor.

Parti başkanlığına üç aday

Yeşiller Parti Yönetimi'nin ve eş başkanlarının belirleneceği parti kongresi Ocak ayı sonunda yapılacak. Bugüne kadarki uygulamaya göre partinin iki eş başkanı iki kanadın temsilcileri arasından seçiliyor. Partinin şimdiki eş başkanları Simone Peter sol kanattan, Cem Özdemir ise reel politika kanadından bu göreve seçilmişlerdi.

Parti başkanlığına şu ana kadar üç kişi aday. Sol kanattan Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu Yeşiller Grubu Başkanı Anja Piel'in, Hannover kentinde yapılacak parti kongresinde, sağ kanattan sayılan Schleswig-Holstein Eyaleti'nin Yeşiller partili Çevre Bakanı Robert Habeck ile Federal Meclis milletvekili Annalena Baerbock'a karşı yarışacağı açıklandı. Ancak Habeck kendisinin "hiçbir kanada ait olmadığını" vurguluyor.