HABER

Yeşiller ve Sol Parti'den HDP’ye tebrik

25.06.2018 00:48 | Son Güncelleme

Türkiye’de yapılan seçimlere Alman Yeşiller ve Sol Parti’den gelen ilk tepkilerde HDP’nin yüzde 10 barajı aşarak TBMM’ye girmesi memnuniyetle karşılandı.

Yeşiller ve Sol Parti'den HDP’ye tebrik

Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına Almanya’dan da değerlendirmeler geldi. Yeşiller partisinin eski genel başkanı Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP’nin barajı aşarak TBMM’ye girmiş olmasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Cezaevine, baskıya, sansüre ve hileye rağmen HDP meclise girmeyi başararak Erdoğan’ın AKP’sinin çoğunluğu sağlamasını engelledi. CHP ve HDP rejim için bir uyarı olsun ve demokrasinin ışığını korusunlar.”

Sol Parti'den HDP'ye tebrik

Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada HDP’yi meclisi girmesinden dolayı tebrik etti. Riexinger, "HPD'li dostlarımız yüzde 10 barajı aşarak, sonunda Türk parlamentosunda temsil edilecekler. Bundan memnuniyet duyuyoruz ve yürekten kutluyoruz – barış, özgürlük ve adalet için mücadele sürecek!

Seçim gözlemcisi olarak Van'da bulunan Sol Parti Alman meclis Grup Başkanvekili Heike Hänsel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin barajı aşarak meclise girmesini "büyük başarı” olarak nitelendirdi. Heike Hänsel, "HDP'nin adayı Demirtaş ve çok sayıda milletvekili ile üyesi cezaevinde bulunmasına rağmen yeniden meclise girmesi büyük başarı! Van'da kutlamalar yapılıyor” ifadesini kullandı.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERTarantula istedi kertenkele buldu!Tarantula istedi kertenkele buldu!
HDP Barajı Aştı Diyarbakır’da Binlerce Kişi Sokaklara DöküldüHDP Barajı Aştı Diyarbakır’da Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyorPiyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Selahattin Demirtaş'ın oy kullandığı sandıktan Erdoğan'a 1 oy bile çıkmadı

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Muharrem İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği paşanın köyünden kim çıktı?

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Demet Şener sandıkta İbrahim Kutluay ile karşılaşmamak için...

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama!

Son dakika! Almanya'da patlama

Son dakika! Almanya'da patlama

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Pompeo'dan Trump ve Putin açıklaması!

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

Libya'da kaçırılan 3 Türk serbest

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.