Yeşiller ve Sol Parti'den HDP’ye tebrik

Türkiye’de yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarına Almanya’dan da değerlendirmeler geldi. Yeşiller partisinin eski genel başkanı Cem Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HDP’nin barajı aşarak TBMM’ye girmiş olmasını şu sözlerle değerlendirdi:
“Cezaevine, baskıya, sansüre ve hileye rağmen HDP meclise girmeyi başararak Erdoğan’ın AKP’sinin çoğunluğu sağlamasını engelledi. CHP ve HDP rejim için bir uyarı olsun ve demokrasinin ışığını korusunlar.”
Sol Parti'den HDP'ye tebrik
Sol Parti Eş Başkanı Bernd Riexinger, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada HDP’yi meclisi girmesinden dolayı tebrik etti. Riexinger, "HPD'li dostlarımız yüzde 10 barajı aşarak, sonunda Türk parlamentosunda temsil edilecekler. Bundan memnuniyet duyuyoruz ve yürekten kutluyoruz – barış, özgürlük ve adalet için mücadele sürecek!
Seçim gözlemcisi olarak Van'da bulunan Sol Parti Alman meclis Grup Başkanvekili Heike Hänsel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, HDP'nin barajı aşarak meclise girmesini "büyük başarı” olarak nitelendirdi. Heike Hänsel, "HDP'nin adayı Demirtaş ve çok sayıda milletvekili ile üyesi cezaevinde bulunmasına rağmen yeniden meclise girmesi büyük başarı! Van'da kutlamalar yapılıyor” ifadesini kullandı.
DW/JD,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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